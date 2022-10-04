Он сказал «Бип-бип-бип»…

Копия первого советского искусственного спутника Земли "ПС-1" хранится в музее Военной инженерно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Фото: Юрий Белинский/ТАСС

5 интересных фактов про первый искусственный спутник Земли

1. Новое слово во многих словарях мира

То, что запуск первого искусственного спутника Земли, совершенный ракетой «Спутник» с полигона Министерства обороны СССР Тюра-Там 4 октября 1957 года, открыл космическую эру человечества – хорошо известно. Но, увы, это «хорошо» относится в основном к выпускникам советской школы и постсоветской. Современной молодежи за давностью лет даже первую фразу этого текста нужно расшифровывать. Попробую.

Итак, Тюра-Там – это и есть нынешний знаменитый космодром «Байконур».

Только когда с полигона в Казахстане начались регулярные пуски пилотируемых кораблей (первый – «Восток» с Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года) громадная площадь, занятая под город, пусковые и обслуживающие площадки вблизи неприметной железнодорожной станции Тюра-Там, стала называться «Космодром «Байконур». По имени другого неприметного казахского поселка, расположенного… в 300 километрах от полигона. Так пытались ввести в заблуждение потенциального противника.

Ракета «Спутник» — это, как сейчас бы сказали, модернизированная межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. «Семерка» стала на долгие годы тягловой лошадкой советской космонавтики. Ракета «Восток», которая вывела корабль Юрия Гагарина, – тоже из семейства Р-7.

И еще важное: именно после 4 октября 1957 года в словари многих языков мира попало русское слово sputnik.

Интересно, что в прошлом году Институт русского языка имени Пушкина назвал «спутник» словом 2021 года. Ученые выяснили, что это слово стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Почему? Наверное потому, что российская космонавтика стала активнее.

2. Про «ПС»

Кстати, официальное название спутника – «ПС-1» - расшифровывается совсем не как «Первый спутник», а как «Простейший спутник».

Потому что изначально по задумке нашего главного космического конструктора Сергея Павловича Королева полететь должно было гораздо более сложное устройство – «Объект Д». Но…

О том, что межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 может достичь первой космической скорости и вывести на орбиту Земли некое рукотворное устройство, было понятно уже в 1953 году. В 1954 году Королев послал докладную записку «Об искусственном спутнике Земли» в Центральный Комитет КПСС и в Совет Министров. Но одобрения проект не получил – занимайтесь укреплением обороноспособности страны.

Лишь в начале 1956 года было принято Постановление Совета министров, которое открывало работы по созданию «Объекта Д» — спутника весом от 1000 до 1400 кг, снабженного научной аппаратурой. Конструкторы сразу замахнулись на серьезное устройство. А сроки? Сегодня они кажутся фантастическими - полететь «Объект Д» должен был через полтора года - летом 1957-го.

Если честно – читая воспоминания космических конструкторов о тех годах не очень укладывается в голове, как все успевали, как, делая открытие за открытием, шли вперед в невероятно короткие сроки. Тогда же каждый шаг был первым, был шагом в неизведанное.

3. А собачка – следующая

Интересно, что, в отличие от следующих запусков, в первую очередь пилотируемых, запуск СССР первого спутника был широко анонсирован в мире. По крайней мере советские ученые на международных конференциях не скрывали, что работа над созданием космического аппарата идет. Другое дело, что эти доклады воспринимались, как фантастика.

Тогда же, в середине 50-х, и началась уже не только военная, но и научная космическая гонка между СССР и США.

В королевском ОКБ-1 прекрасно знали о планах американцев запустить искусственный спутник. Поэтому в 1956-м Королев предложил заморозить работы и по «Объекту Д» и по спутнику, который должен был поднять в космос живых существ для того, чтобы гарантированно застолбить за СССР первенство. И для этого отправить гораздо более простое устройство - «ПС».

Схема спутника была довольно простой. Но прежде вообще никаких космических объектов не создавали! «ПС-1» весил всего 83,6 кг. Он летел над Землей и постоянно передавал радиосигнал «Бип-бип-бип».

Фурор запуск спутник вызвал невероятный. Газеты во всем мире публиковали таблицы, когда «ПС» будет пролетать над территорией страны. Народ выставлял на лужайках телескопы. А радиолюбители гордились тем, что принимали его сигнал.

«Объект-Д» полетел третьим в мае 1958-го. Это была уже полноценная космическая станция – с 12 научными приборами на борту. Но прежде на орбите оказался второй спутник – с собакой Лайка. Полетела непростая станция с системой жизнеобеспечения для собаки Лайки 3 ноября 1957 года.

4. «Отец» спутника по ошибке

1957 год был объявлен Международным геофизическим годом. Ученые многие стран осуществляли исследования в рамках этого года. (Кстати, год этот был не календарным – он начался 1 июля 1957 года и продлился до 31 декабря 1958 года).

А 4 октября в Барселоне как раз открылся международный конгресс по астронавтике. На нем знаменитый физик, академик Леонид Иванович Седов и сделал объявление о выводе на орбиту первого спутника. И в мировой прессе именно он стал считаться «отцом» спутника так как настоящие космические конструкторы и инженеры были строго-настрого засекречены.

5. Статистика

Первый спутник «прожил» на орбите 92 дня. До 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли, он вошел в плотные слои атмосферы и сгорел. Слушать же его знаменитые «Бип-бип-бип» можно было первые три недели после запуска, пока не разрядились батареи.

Как свидетельствует научные источники, «запуск первого спутника Земли позволил получить сведения, необходимые для дальнейшего развития бортового оборудования, систем спутниковой связи и комплексов управления. Очень пригодились и данные, полученные на основании наблюдений за движением первого ИСЗ и параметрами прохождения радиосигналов от него».

Успешный запуск американского спутника Explorer-I состоялся только через четыре месяца - 1 февраля 1958 года. Он нёс 4,5 кг научной аппаратуры, а масса была всего 13,37 кг (в шесть раз меньше «ПС-1»). Однако, с помощью этого спутника было совершено важное научное открытие: был открыт радиационный пояс Земли (пояс Ван Аллена).

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