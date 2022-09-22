Как превратить идею в настоящий проект: Фонд президентских грантов запустил новый онлайн-курс по социальному проектированию

Спикерами курса стали эксперты Фонда президентских грантов Фото: Shutterstock

Некоммерческие организации ежедневно сталкиваются с десятком вопросов, которые необходимо решить быстро и качественно. Превратить свою идею в настоящий проект, который изменит жизнь людей к лучшему, учесть все нюансы, разложить все по полочкам и получить необходимую поддержку - задачи, которые стоят перед НКО. И в их решении готов помочь Фонд президентских грантов.

Фонд запустил новый онлайн-курс по социальному проектированию. Его смело можно назвать уникальным – у экспертов Фонда за годы работы с заявками накопился огромный опыт, который позволяет видеть типичные ошибки НКО при подаче проектов на гранты, а значит подсказать им, как доработать проект, чтобы таких ошибок не допустить.

- За 5 лет нашей работы на конкурсы президентских грантов была подана 121 тысяча заявок, 24 тысячи проектов получили поддержку, - отмечают в Фонде. - Работа с таким количеством проектов позволяет команде фонда видеть и классифицировать типичные ошибки еще на этапе планирования — до того, как проект будет оформлен в заявку. Обучение на нашем базовом курсе - ваш доступ к этому опыту.

Пройти курс сейчас – особенно актуально. До конца приема заявок на очередной конкурс президентских грантов остается чуть больше месяца – дедлайн, напомним, 17 октября.

Как отмечают в Фонде, курс состоит из видеоуроков, тестовых и практических заданий, кейсов от руководителей ведущих НКО страны. Авторы курса создали трех героев. На примере придуманных историй участники будут разбираться в нюансах социального проектирования. Курс будет полезен лидерам и сотрудникам некоммерческим организаций и всем тем, кому небезразлична тема изменений в социальной сфере.

Проходя курс и выполняя задания, НКО получат практические знания и навыки о том, как разработать социальный проект, найти для него ресурсы и воплотить в жизнь, научатся смотреть на социальные проекты с точки зрения людей, для которых организация работает, овладеют всеми практическими навыками социального проектирования и в итоге полностью разработают проект и получат готовый документ с описанием проекта, который можно использовать как основу для заявки.

Курс состоит из трех модулей, которые будут открываться каждую неделю. Первый и второй модули уже доступны на сайте фонда.

Спикерами курса стали эксперты Фонда президентских грантов: генеральный директор Илья Чукалин, заместитель генерального директора Иннокентий Дементьев, финансовый директор Ирина Кленина и другие. А также руководители ведущих НКО: Игорь Шатунов, основатель благотворительного проекта «Дари Еду», Дарья Алексеева, директор фонда «Второе дыхание», Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», Екатерина Милова, директор по развитию Фонда ОРБИ и другие.

Чему научатся НКО после прохождения всех трех модулей?

- После первого модуля «Суть проекта»: формулировать результат, к которому нужно и можно прийти по итогу реализации проекта на текущем этапе развития организации.

- После второго модуля «Механизм реализации проекта»: планировать эффективный комплекс необходимых мероприятий (без лишних активностей) для достижения результата.

- После третьего модуля «Ресурсное обеспечение проекта»: сможете грамотно спланировать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели, проанализировать их, найти недостающие и правильно их распределить.

Пройти курс сейчас – особенно актуально

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.