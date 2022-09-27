Домашним любимцам мобилизованных хозяев найдут временный дом

Чтобы за время разлуки с животным не произошло неприятностей, уровень его жизни должен поддерживаться на том же уровне

Частичная мобилизация затронула не только 300 тысяч россиян, но и тысячи их домашних любимцев. Перед многими встал вопрос о том, что делать с четвероногим другом на время отсутствия дома. Для этого команда фонда "Я свободен" запускает всероссийскую акцию «Будь как дома, Мурзик». Задача зоозащитников. Волонтеры планируют объединить тех, кто готов взять на временную передержку домашних животных и тех, кто вынужден расстаться с питомцем на время.

Разлука дается тяжело не только людям и членам семьи, но и братьям нашим меньшим. Кошки и собаки, которые прожили рядом с нами долгие годы в любви и заботе, не смогут самостоятельно заботиться о себе, пока хозяина не будет дома. Директор фонда «Я свободен» Ольга Ватомская переживает, что, так и не найдя передержку для своего питомца, люди будут вынуждены просто оставить его на улице:

- С начала объявления в России частичной мобилизации, в наш фонд от приютов стали поступать сообщения о резком скачке выброшенных домашних животных. К сожалению, ресурсы каждого приюта в нашей стране и так на пределе, и такого наплыва питомцев они попросту не выдержат. Именно поэтому мы решили активировать силы отдельных зооволонтеров, готовых принять на временное содержание питомцев тех, кто вынужден временно покинуть дом.

Акция получила название «Будь как дома, Мурзик» и направлена не только на то, чтобы спасти от улицы домашних животных, привыкших к уюту домов и хозяйским рукам. Задача - не допустить увеличения популяции бездомных животных. Не все владельцы принимают решение о стерилизации своих питомцев, поэтому, оказавшись на улице, животные начнут плодиться. Так устроена природа: оказавшись в сложной и опасной жизненной ситуации, звери делают все, чтобы оставить после себя потомство, тем самым они «спасают» свою популяцию от вымирания.

Кроме того, часто домашние животные попадают в добрые руки совсем маленькими и не имеют навыков для выживания. А это значит, что увеличится количество несчастных случаев с бывшедомашними животными, а также распространение различных болезней.

Механизм акции простой: каждый, кто готов принять у себя животное на передержку или же вынужден оставить своего питомца в связи с отъездом, должен заполнить анкету на сайте фонда. А дальше сотрудники и волонтёры фонда «Я свободен» подберут для питомца идеальные ответственные руки. По возвращении хозяина к привычной жизни, питомец гарантированно будет ему возвращен.

- Чтобы за время разлуки с животным не произошло неприятностей, уровень его жизни должен поддерживаться на том же уровне. Это значит, что зооволонтеры, принявшие у себя чужих животных, будут кормить их теми же кормами, оказывать своевременный медицинский и гигиенический уход, а также, по необходимости, давать питомцу лекарства, если он находится на терапии или поддерживающем медикаментозном лечении. Для многих, кто по доброй воле согласен дарить животному ласку и любовь, такой уход может стать тяжелым финансовым бременем, поэтому фонд «Я свободен» открывает сбор на обеспечение зооволонтеров всем необходимым,- добавили инициаторы акции.

Присоединиться к всероссийской зоозащитной акции можно по ссылке.

Акция получила название «Будь как дома, Мурзик»

Благотворительный фонд помощи бездомных «Я свободен» учреждён в апреле 2016 года в Ленинградской области, но за годы существования распространил свою деятельность на территорию всей страны. Команда фонда оказывает адресную помощь бездомным животным, подопечным приютов, а также питомцам и их хозяевам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фонд существует на благотворительные пожертвования компаний и частных лиц.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.