Изобретатели из Архангельска создали вездеход для туристов с ограниченными возможностями

Изобретение архангельских умельцев может пригодиться при путешествии по бездорожью, куда на обычной инвалидной коляске не проедешь

Если большинству путешественников достаточно получить визу, купить билет или турпакет и отправиться в путь, то туристу, для которого выражение «доступная среда» - не пустой звук, приходится сталкиваться со многими барьерами. Человеку с ограниченными возможностями здоровья подойдет не любой транспорт, не любая гостиница, не к любой достопримечательности получится добраться. Чтобы сделать путешествия доступными для всех, изобретатели из Архангельской области сконструировали вездеход "Помощник".

Двигатель, рычаги и «гусеницы», как у танка – вездеход сделан специально для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Транспорт рассчитан на одного человека. О необычной «машине» рассказали в команде проекта о туризме без барьеров «Globe4all».

- Транспорт, гостиницы, достопримечательности - каждый этап путешествия может стать своеобразным вызовом. Наша задача - освещать все аспекты безбарьерных путешествий и помогать путешественникам c особыми нуждами найти для себя интересный и удобный досуг в пункте назначения, - рассказывают в команде «Globe4all».

Изобретение архангельских умельцев может пригодиться при путешествии по бездорожью, куда на обычной инвалидной коляске не проедешь, на нем можно ездить на рыбалку. Это уже второй вездеход, который делают изобретатели из технического клуба «Машина» из Поморья. Первым Александр Осинин, Андрей Пурей и Сергей Юрчак сделали вездеход «Марс». Он рассчитан на сразу двух человек.

Все началось с того, что к конструкторам обратились с просьбой спроектировать вертикализатор для ребенка с ДЦП. Потом еще одно обращение – уже о создании санитарного кресла. Были запросы и от людей с инвалидностью по зрению.

- У нас возник вопрос, а почему все, и мы в том числе, делают машины для выезда на природу для обычных людей, а чем люди с ограниченной мобильностью хуже? В настоящий момент людям с ограниченными возможностями недоступно такое направление туризма, как поездки на природу на мини-вездеходах, таких как квадроциклы или снегоходы. Я перелопатил много информации разных турагентств и выяснил – они не оказывают таких услуг, - приводит слова конструктора Александра Осинина «Globe4all».

Тогда команда и решили исправить несправедливость, если вездеходов для особенных путешественников нет, то их надо придумать. «Марс», действительно, напоминает какой-то космический аппарат, а помимо яркого и нестандартного внешнего вида, машина имеет высокую проходимость.

- Этого мы добились нестандартной подвеской, установкой восьми колес с приводом на все колеса с самоблокирующимися дифференциалами, наша подвеска обеспечивает постоянное сцепление с грунтом всех колес независимо от рельефа.

Вездеходом могут управлять даже люди со слабыми мышцами рук. Изобретение много раз тестировали люди, передвигающиеся на инвалидных колясках. Авторы разработки прислушивались к их советам и вносили изменения, чтобы вездеход был еще более комфортным. На создание вездеходов у изобретателей уходит около полутора лет.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.