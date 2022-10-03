Ленинградская область передала в военную часть тёплые модули и бойлеры для мобилизованных жителей региона

Губернатор Александр Дрозденко несколько дней назад побывал в военной части в Луге, где проходят подготовку мобилизованные ленинградцы. Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

В воинскую часть под Лугой передали тёплые модули и бойлеры. В этой части сейчас проходят подготовку мобилизованные ленинградцы. Призывники восстанавливают боевые навыки для дальнейшего прохождения службы в зоне СВО. Несколько дней назад губернатор региона Александр Дрозденко посетил военную часть и пообщался с земляками. Глава области отметил, что в целом все в норме, но есть бытовые проблемы. В частности, в душевой установлен один бойлер на 100 литров воды, которым пользуются 120 человек. Кроме того, некоторых призывников временно поселили в землянках. На бытовые неудобства бойцов региональным властям жаловались и родственники мобилизованных ленинградцев.

После визита губернатора в военную часть доставили теплые жилые модули, которые уже собрали и установили. Некоторых мобилизованных ленинградцев переводят и размещают в соседней части. А для душевой привезли дополнительные бойлеры.

После визита главы региона в часть передали теплые жилые модули и бойлеры. Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

Поддержку получат и близкие призывников. В регионе 30 сентября открылся штаб помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан #МЫВМЕСТЕ. Он организован на базе Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Волонтеры штаба оказывают гуманитарную помощь, проводят юридические и психологические консультации, помогают решить бытовые вопросы. Добровольцы дежурят на телефонах федеральной «горячей линии» 8 (800) 200-34-11. Семьи военнослужащих и мобилизованные также могут оставлять заявки на платформе акции мывместе.рф.

О своем желании оказать помощь призванным на службу землякам объявили многие ленинградцы – жители, предприятия и организации региона. В пятницу, 30 сентября, во всех районах Ленинградской области открылись штабы для приема помощи от физических лиц мобилизованным бойцам. Они помогут скоординировать общие усилия по оказанию поддержки и оградить тех, кто искренне желает помочь, от возможного мошенничества. С этими целями областные власти и организовали единую систему штабов.

«Мы уже создали фонд «Ленинградский рубеж», через который юридические лица могли оказывать помощь для решения бытовых вопросов военнослужащих. Но сейчас идет огромный запрос от жителей области, которые не хотят быть в стороне, - рассказал губернатор Александр Дрозденко. - Сбор такой помощи будет вестись через ресурсные добровольческие центры во всех районах области. А фонд «Ленинградский рубеж» уже со следующей недели через сайт сможет принимать платежи от физических лиц. Я всегда знал, что ленинградцы - неравнодушные люди и принимают чужую боль как свою, и сегодня снова в этом убедился».

Модули уже собраны и укомплектованы. Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

На ресурсах добровольческого центра в Интернете и в соцсетях опубликованы списки всего необходимого, что в первую очередь требуется военнослужащим для организации быта. Собранные вещи будут передаваться в военные части через спецпредставителя губернатора Ленинградской области в зоне СВО Сергея Мачинского. Также в части будут передаваться вещи, закупленные на пожертвования, поступающие в фонд «Ленинградский рубеж».

Ранее глава области Александр Дрозденко ввел дополнительные меры поддержки для мобилизованных жителей региона. Ленинградцы, вступающие в Вооруженные силы РФ, получат из областного бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Кроме того, региональные единовременные выплаты в 300 тысяч рублей будут сохранены для добровольцев, приходящих в военкомат без повестки.