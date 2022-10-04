Есть чем крыть

Трудно поверить, что кровельное искусство Николай Савченко постигал своим умом - специального образования у него нет (купола и кровля храма в селе под Россошью - его рук дело) Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Однажды починив купола местного храма, Николай Савченко так увлекся этим делом, что с головой ушел в новое ремесло и спустя 30 лет создал у себя в Россоши (Воронежская область) первую в стране частную кровельную школу международного уровня, куда приезжают учиться из Европы, Китая, Канады и США, не говоря уже о странах бывшего СССР. А вместе со знаниями коллеги увозят с собой сконструированные им станки, которые спецы по крышам в шутку называют «автоматом Калашникова для кровельщиков» - за простоту и безотказность.

ПЕРВАЯ АВАНТЮРА

Стены небольшой мастерской завешаны всевозможными грамотами, дипломами и благодарностями, но Николай Савченко с ходу подводит именно к этой: «...Все работы по перекрытию куполов оцинкованной сталью выполнены с очень высоким качеством, в традиционном российском стиле… за четверть века ни одна капля воды не попала внутрь храма».

- Это первый мой опыт был, - улыбается он. - Авантюра. Или чудо?

Тогда, летом 1977-го, он гостил у тестя в Красном Сулине, и тот, пересказывая местные новости, поведал, что местный батюшка из Свято-Покровского храма расстался с очередными строителями: те так и не смогли разгадать секреты старых мастеров, а потому храм вот уже четвертый год сиротливо стоит с дряхлыми дырявыми куполами. «Может, мы попробуем? Работа интересная и денежная», - подбил родных Николай, и на следующий день отправились к батюшке, отрекомендовавшись бригадой кровельщиков. Слукавили, конечно: до этого кровлей, тем более строительством куполов, никто из них не занимался: Николай - техник-металлург по образованию, тесть и его друг - пожарные.

- Не знаю почему, но он нам поверил, - вспоминает Николай Савченко. - Пришлось по ходу осваивать азы работы с киянкой и ножницами по металлу. Потом я поднялся, раскрыл старый купол, посмотрел, как там все устроено, стал все рассчитывать и осваивать методику монтажа.

Стены небольшой мастерской завешаны всевозможными грамотами, дипломами и благодарностями Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Интернета с советами по строительству куполов тогда еще не придумали, учебников соответствующих тоже не было, поэтому до всего пришлось доходить своей головой.

- В какой-то момент я понял, почему у предыдущих строителей ничего не выходило: они не учли, что принципы, годные для сооружения скатной кровли, здесь не годятся, потому что купол имеет двойную кривизну и здесь нужен другой подход, - говорит он.

В результате получилась красота. Глядя на новые купола, начал улыбаться и священник: где же вы раньше были? А потом добавил: мол, быстро понял, что вы не настоящие кровельщики. Но все же решил не мешать: чувствовал, что этих самоучек ему сам Бог послал.

Новая кровля здания центрального офиса «Роснефти» на Софийской набережной в Москве - это тоже работа россошанских мастеров. Фото: Личный архив

ИТАЛЬЯНЕЦ

Одухотворенный удачей, Николай все глубже погружался в кровельное ремесло и стал одним из первых кооператоров-строителей. Строил частные дома, по-прежнему не отказывая настоятелям храмов. А потом в его жизни случилась вторая «авантюра».

- Знакомый звонит как-то: к нам в Россошь едет какой-то итальянец, а сам он его встретить не может. Ну я выручил, конечно, встретил.

Фабио Онибэни прибыл на воронежскую землю по стопам, как он думал, своего отца. Во время войны юг Черноземья был оккупирован итальянскими фашистами, которые, отступая в январе 1943-го, прошли в сильные морозы почти две сотни километров. И потомок решил повторить путь вояк Муссолини. (Правда, потом выяснилось: отец Фабио никогда здесь не был, а воевал на другой стороне, в составе итальянских партизан.) И все это время Николай сопровождал его. Он до сих пор удивляется, как они друг друга понимали: Фабио не знал русского, Николай - итальянского. Но они подружились, иностранец рассказал, что владеет крупной компанией по заготовке древесины для музыкальных инструментов, а воронежский самоучка показал ему фото своих работ, несколько из которых тот забрал с собой.

- Думал: ну покажет близким, и все на этом, - вспоминает мастер. - А оно вон как обернулось…

Однажды починив купола местного храма, Николай Савченко так увлекся этим делом, что с головой ушел в новое ремесло Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«РУССКИЙ ДЕЛАЕТ ЭТО БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ?!»

Оказалось, те фото Фабио Онибэни показал своему товарищу - главе ассоциации кровельщиков Южного Тироля, и тот очень удивился, узнав, что до этой красоты простой воронежский мужик дошел сам, безо всяких учителей и курсов. Удивился еще больше, когда выяснилось, что этот русский чудак делает все это практически без специальных инструментов, обходясь киянкой, пассатижами, верстаком да ножницами. И пригласил Николая в Италию. «Почему бы и нет?» - заявил родным Савченко и засобирался за границу.

- Я тогда обалдел, конечно, когда увидел мастерские с очень крутыми инструментами и станками, понял, что это уже индустрия, а не кустарное ремесло.

Русский ученик учился без продыха. Крыл и реставрировал кровли вилл, гостиниц, храмов и вскоре стал крутым профессионалом, получив звание почетного мастера Южного Тироля. Хорошая зарплата, вид на жительство в Италии, блестящие перспективы… Другой на его месте остался бы, забрав семью, но, к недоумению иностранцев, он уволился и вернулся. С четко оформленной мыслью создать на родине центр кровельного мастерства. Спустя годы ему с сыновьями Русланом и Ярославом удалось воплотить мечту в жизнь, и вот уже кровельщики из Европы, Канады и США приезжают в Россошь поучиться у династии Савченко.

Предмет особой гордости - воссозданная уникальная кровля 20-метрового шпиля лютеранского собора Фото: Личный архив

КОРОЛЬ РОМБОВ

Вся его творческая мастерская заставлена мозаичными мини-куполами, собранными из металлических четырехугольников. Из них он может сделать все что угодно, и за эту фишку журналисты как-то прозвали Савченко «королем ромбов». Этой же технологии он обучает и других.

- Не поверишь, но это дети-ученики делали! - гладит он купола. - Когда я их в Лейпциг на выставку по реставрации возил и там они все это показывали, очередь выстроилась с ними и их работами сфотографироваться. Все удивлялись: как такое могут сделать школьники?

Его внучка Даша в это время вырезает заготовки, режет и гнет металлические листы, показывая, как они будут соединяться и какой очередной купол она задумала смастерить. Работает на специальном кровельном станке, созданном дедушкой. Впервые он увидел подобную конструкцию в Италии. Сфотографировал ее со всех сторон, а когда вернулся - перенес картинки на чертежи, а потом и в металл, существенно доработав и наладив собственное производство станков. И мало того, что импортозаместил оборудование, так еще и отправляет свои станки за границу.

- За 13 лет, что производим и продаем их, ни одной претензии! - гордится он и подчеркивает, что это не «пиратская версия». - Немецкий, конструкцию которого брал за основу, весит 260 килограммов, а мой - всего 27! Есть разница? Сможете почти три центнера на верхотуру затащить, чтобы на месте части кровли делать и тут же ставить? А мой - легко! Он запатентован.

Новая кровля здания центрального офиса «Роснефти» на Софийской набережной в Москве - это тоже работа россошанских мастеров. Фото: Личный архив

«КРОВЕЛЬЩИКОВ С «КОРОЧКАМИ» НЕ БЕРЕМ»

Мы петляем по улицам Россоши, и мастер то и дело кивает: вон ту медную полукруглую крышу на здании банка он с сыновьями, женой и внуками мастерил, и вон ту тоже, и эти кровли в частном секторе - тоже их работа: многие домовладельцы поняли, чем отличается нормальная крыша от банальной металлочерепицы.

Мы проезжаем мимо красивого здания, и он снова показывает наверх:

- Кто додумался так называемой «битумной черепицей» покрыть? Это же скоро лоскутами все висеть будет… А все почему?

- Почему?

- Этому в стране на должном уровне не учит ни одно учебное заведение, включая колледжи. Оттуда выходят «многостаночники», которые не владеют ремеслом, и в итоге России катастрофически не хватает профессионалов-кровельщиков, спецов по металлическим фальцевым кровлям, способных не только возводить надежные и красивые крыши, но и профессионально выполнять защиту деталей фасадов. Поэтому за последние двадцать лет мы не взяли ни одного кровельщика с «корочками». Зато создали альтернативную кровельную школу. И готовы оказывать поддержку тем регионам, которые захотят создать у себя подобные кровельные школы. Готовы безвозмездно азам научить!

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ РОМБОВ

Всевозможные рекомендации и сарафанное радио делали свое дело, и семейная кровельная компания Савченко сегодня нарасхват по всей стране. Он с явным удовольствием перебирает толстенную пачку фото крыш и куполов, которые после трудов его сыновей заиграли новыми красками, более половины - православные храмы в Волгоградской, Тверской, Воронежской областях. Даже купол и новая кровля на часовеньке, что стоит на истоке Волги.

Предмет особой гордости - новая кровля для здания офиса «Роснефти» на Софийской набережной и воссозданная уникальная кровля 20-метрового шпиля лютеранского собора Святых апостолов Петра и Павла в историческом центре Москвы.

20-метровый шпиль лютеранского собора Петра и Павла в историческом центре Москвы - особая гордость мастера. Фото: Личный архив

- Как-то иду по Москве и вижу этот собор, на тот момент без шпиля - когда-то его снесли, - вспоминает Савченко. - Зашел, оставил визитку, спустя четыре года нас пригласили, и мы воссоздали кровлю этого шпиля, разработав для этого специальную технологию.

Как человек увлеченный, Николай Савченко может говорить о крышах часами и строит громадье планов. Недавно к его искусству стали присматриваться представители Иордании и Турции, и кое-где уже стоят созданные его учениками минареты мечетей... А параллельно с этим мастер из Россоши замахнулся на Кремль, а точнее, на кровлю Теремного дворца. Его команда готова сделать реставрацию бесплатно, ради поднятия престижа русской кровельной школы, как подарок Родине. В том, что однажды ему доверят этот уникальный проект, он не сомневается.