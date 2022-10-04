Продавцы страха: мошенники предлагают платить сотни тысяч за «отмазку» от мобилизации

Пока одни ищут у себя неизлечимые болезни, чтобы при любом раскладе остаться на гражданке, другие, наоборот, доказывают свое здоровье, чтобы отправиться на спецоперацию. Фото: Дмитрий ФЕОКТИСТОВ/ТАСС

Недавно служба безопасности Сбербанка (не аферисты, которые всем звонят, а настоящая) предупредила о разгуле мошенников: «Преступники предлагают получить якобы «белый» военный билет и справку о непригодности к военной службе. Потенциальных жертв аферисты ищут в соцсетях и стихийных каналах в мессенджерах, посвященных выезду из страны».

Как оказалось, «помощнички» сидят не только в чатах эмигрантов, но и на обычных сайтах в интернете. Я решил проверить эту страшилку и без труда нашел объявления, где мошенники и просто дельцы обещают за существенные суммы якобы помочь «отмазаться от мобилизации».

СРОЧНО ЗАБОЛЕТЬ...

«Более 2000 успешных дел!» - крупная надпись прямо в центре одного из сайтов. И когда только успели? Но главное, что у этих «решал» есть телефон и конкретный адрес. Позвонил. На том конце ответила женщина с приятным бархатистым голосом. Согласилась записать меня на сегодня же - практически на любое время.

Контора «помощников» в самом центре Москвы, около Пушкинской. И хоть я приехал по записи, пришлось посидеть в коридоре: из желающих откосить - очередь. На обещания «мирной жизни на любимом диванчике» ведутся многие.

Психологическая обработка клиента начинается, как только ты переступаешь порог кабинета.

- Поздно вы собрались. Сделать что-то сейчас будет крайне сложно! Гребут всех, - с ходу запугивает тетенька за столом (судя по голосу - уже другая), даже не особо вникая в мою историю.

- Но можно же как-то мне помочь? - стараюсь сделать жалобное выражение лица.

- Единственный вариант - найти у себя какую-нибудь серьезную болезнь. Вы от чего мучаетесь?

Неожиданный вопрос о мучениях ставит меня в тупик.

- Мы тут выяснили, что категорию «Д» (то бишь человек совсем не годен. - Ред.) дают при геморрое. У вас он есть? - ошарашила дамочка.

- Так он же лечится...

- А надо найти такой, который не лечится! - нагнетает страсти «отмазочница». - А то загребут. У нас вчера клиента с ВИЧ мобилизовали! А другой был почти без зубов, - уже откровенно врет мне тетя прямо в глаза. И вываливает на меня кучу других сомнительных историй. Послушать ее, так мобилизуют чуть ли не покойников! Но ради эксперимента я изобразил готовность испуганно тряхнуть мошной.

- А как-нибудь просто в военнике поставить отметку о негодности можно? Деньги есть, - заговорщицки произнес я.

- Сложно! За этим следят, - хищно прищурилась дама, явно не давая мне слезть с крючка. - Лучше искать болезнь.

...С ДИАГНОЗОМ ПОМОЖЕМ

И тут меня подвели к главному. Выяснилось, что у таких мошенников - «решал» есть карманная частная клиника. Туда кладут, чтобы вытянуть деньги под соусом «подтверждения диагноза».

- Но сначала мы должны заключить договор, - начали озвучивать мне цену вопроса. - 20 тысяч рублей вы платите за юридическую консультацию. Потом мы вас сведем с клиникой. Но она платная, за наблюдение придется заплатить отдельно...

День в стационаре обойдется еще в 20 тысяч рублей! Плюс всякие дополнительные обследования для подтверждения геморроя или что там я у себя найду.

При этом никакая «отмазка от мобилизации» не гарантирована.

- К сожалению, гарантии успеха мы дать не можем. Но надо что-то делать! Надо! Иначе вас точно мобилизуют, - давит на нервы тетенька, явно не желая упускать клиента.

Словом, не просто дельцы, а продавцы страха. Хорошо устроились! Мол, платите - а дальше уж как повезет... Бизнес на трУсах, и ничего личного.

КОМПЕТЕНТНО

Деньги никто не вернет

Столичный военком Виктор Щепилов через президента адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова уже предупредил адвокатов, что тем может грозить наказание, если они будут помогать уклонистам.

- Не думаю, что какого-нибудь юриста получится за это привлечь, - заявил «КП» адвокат Андрей Некрасов. - Адвокат по закону имеет право консультировать клиента, информировать его.

А вот подделка диагноза и оплата этих услуг - уже преступление. Уклонение от службы. По нынешним временам карается 15 годами тюрьмы. Но адвокат останется не при делах: он всего лишь рассказывал и объяснял. «Влетят» уклонист и врач.

- Если человек на безымянном сайте попробует купить справку об инвалидности, а его кинут, то теоретически можно пожаловаться в полицию. Налицо мошенничество. Другое дело, что вряд ли кто-то всерьез станет расследовать преступление. Уклонист попытался обмануть систему, поплатился - сам виноват, - резюмировал Некрасов.

Более того, обманутый уклонист, если придет жаловаться в полицию, сам может получить срок. Как объяснил «КП» адвокат Евгений Корчаго, в законе о мобилизации нет оговорки, что ответственность снимается за чистосердечное признание (как в случае со взяткой).

- Если полиция зафиксирует попытку уклониться от мобилизации, она передаст материалы в СК, и гражданину с высокой вероятностью будет светить уголовка, - заметил Корчаго.

АППЕТИТЫ

150 тысяч - и ты инвалид

Варианты «решал», которые не прячутся за анонимными телеграм-каналами, весьма травоядные. Поискать у себя геморрой - совсем не то, что купить «уже готовый военный билет». Ведь за откровенную уголовку полиция тут же арестует.

Другое дело - даркнет. На форумах черного интернета торгуют не только запрещенными веществами. Там черта лысого можно найти. Ну или предложение купить любой документ. Даже военник.

«Помогаем получить инвалидность и купить справку об инвалидности I, II и III групп в Москве и Московской области. Справки официальные из медучреждения, поэтому проблем с законом не будет 100%!» - обещает один из дельцов. Спрашиваю, что можно купить для откоса от мобилизации.

«Для военкомата III группу оформляем 4 недели (если все доки нужны, то дольше), болезнь напишем, при которой не мобилизируют даже при полной мобилизации. III группа стоит 150 000 рублей. Выдадим для военкомата сопутствующие документы: заключение МСЭ (медико-социальной экспертизы. - Ред.), программу реабилитации, обследования и заключения, чтобы у военкомата не было вопросов», - написали мне.

Тут же на форуме - масса хвалебных отзывов якобы от новоиспеченных инвалидов. Это сейчас люди радуются откосу от мобилизации, а раньше, судя по комментариям, документы подделывали, чтобы парковаться бесплатно.

Что интересно, в этой черной сети предложений по откосу от мобилизации в России не так много. И на порядок больше вариантов сделать то же самое на Украине.

Но разницы практически нет: в 99,9% случаев это мошенники, которые просто заберут деньги и уйдут в тень. Повезет, если персональные данные еще не сольют. Ведь для оформления справок просят паспорт, номер полиса, СНИЛС и так далее. И за трусость можно расплатиться не только лишившись денег. Но и обнаружить позже оформленный на свое имя кредит.