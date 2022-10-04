Через тернии - к медалям: российские школьники взяли «золото» международной олимпиады

Наша дрим-тим и ее главная звезда Катя Бобкова (в центре), которая, помимо «золота» по астрономии, взяла главный приз на математической олимпиаде. Фото: Пресс-служба Минпросвещения РФ

Астрономию снова выгнали из средней школы. Вступили в силу новые образовательные стандарты, астрономия стала частью курса по физике в 10 - 11-м классах. Ее и раньше изучали всего 32 часа в год. А перед этим 20 лет не изучали вовсе.

При всем при этом наши дети умудряются блестяще выступать на мировом уровне. В нынешней олимпиаде - Открытой Международной астрономической (OWAO 2022) - все шестеро участников российской сборной получили «золото». В августе на 15-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Грузии взяли 8 золотых медалей и 2 серебряные (повторив рекорд 2021 года). Хотя оргкомитет устроил нашим ребятам те еще тернии: сборную РФ к очному участию не допустили по политическим мотивам, и команда выполняла задания дистанционно.

- На стандартной школьной подготовке победить не получится, - рассказал «КП» главный тренер сборной РФ и председатель академического комитета OWAO Иван Утешев. - Базовый курс потребностей в серьезном изучении предмета не удовлетворял и раньше. Так что фундаментом школьной астрономии были и останутся астрономические кружки, а олимпиады - массовым способом мотивации ребят.