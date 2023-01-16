Наташа Королева высказалась об отношениях с матерью, поддержавшей Украину

Певица Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наташа Королева проводит новогодние праздники с родственниками в Майами: певица гостит у своей матери Людмилы Порывай. 76-летняя родительница звезды осудила военную спецоперацию России на Украине. В то же время муж певицы Сергей Глушко не раз высказывался в поддержку российских военных и заявлял, что победа будет за нашей армией.

Королева, оказавшаяся между двух огней, долгое время не комментировала семейный конфликт. Но во время праздников решила впервые рассказать о своих отношениях с поддержавшей Украину матерью.

Артистка показала в соцсетях, как она отметила старый Новый год. Королева поделилась на своей странице видеороликом, продемонстрировав, что, вопреки разногласиям, проводит праздники с мамой.

«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают», - призвала подписчиков артистка в личном блоге.

Королева проводит новогодние праздники с мамой. Фото: соцсети.

В США Наталья в этом году отправилась одна, хотя обычно всегда проводила новогодние каникулы в Майами вместе с мужем. Но в этот раз Сергей Глушко остался в России. Зять и теща рассорились настолько, что даже отписались друг от друга в соцсетях.

Масла в огонь подлило и то, как «мама Люда» вела себя летом на концерте в Майами, куда она пришла с украинским флагом на плечах. В августе мать Королевой плясала в зрительном зале во время шоу украинской исполнительницы Ирины Билык, а затем поднялась на сцену, размахивая флагом Незалежной. Обняв Порывай за плечи, Билык проникновенно спросила ее: «Моя дорогая, ваш зять оказался говном?». Зал взорвался аплодисментами и одобрительными возгласами. Теща Тарзана не стала заступаться за мужа своей дочери. В ответ мама Люда громко рассмеялась, показав, что полностью разделяет мнение Билык. Видео этого момента тогда разошлось по соцсетям.

Пока Наташа Королева отдыхает в Майами, Украина ввела санкции против ее мужа. Тарзан попал в список 119 российских деятелей культуры, которым запрещено появляться в Незалежной. Видимо, Глушко включили в этот список из-за службы в армии, а также из-за высказываний в соцсетях в поддержку действий российского правительства. Санкции предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории государства, лишение наград страны, запрет на получение виз и т. д. К слову, самой Наталье Королевой въезд на Украину запретили еще в 2016 году.

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