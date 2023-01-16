В Сибири нашли загадочных древних людей, о которых ничего не знали 7 тысяч лет

Смешались разные группы сибиряков эпохи последнего ледникового периода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России - новая научная сенсация. Ученые обнаружили на Алтае загадочных древних людей. Нет, это не затерянное в горах племя. Это люди, затерянные в веках - а точнее, в тысячелетиях. И нашли их благодаря анализу ДНК. Результаты исследования генетиков из Института Макса Планка и Университета Тюбингена (Германия), Национального университета Южной Кореи и Фуданьского университета (КНР) только что опубликованы в журнале Current Biology.

В главных ролях - 10 человек, живших на Алтае 7500 лет назад. Точнее, их останки. Оказалось, что это представители неизвестной до сих пор науке цивилизации (если можно так говорить по первобытных людей каменного века). Место действия - Алтай, где сходятся границы России, Казахстана, Китая и Монголии. А в древности все было еще интереснее и разнообразнее!

- Здесь смешались разные группы сибиряков эпохи последнего ледникового периода, - делится подробностями удивительного открытия немецкий исследователь Косимо Пост.

И ладно бы один раз смешались. Похоже, люди в те времена запросто перемещались на огромные расстояния и заводили общих детей с новыми знакомыми из дальних краев. Генетических родичей древних людей с Алтая можно найти и среди первобытных обитателей Прибайкалья и нынешнего Дальнего Востока, и в числе представителей археологической Окуневской культуры (это современная Омская область), и у Таримских мумий, найденных в Синцзян-Уйгурском автономном районе Китая, и даже у древних жителей Японии.

Едва ли не главная ДНК-сенсация все того же исследования: через Берингов пролив люди в древности не просто переселились из Азии в Америку (это давно известно), но и ходили туда-сюда. Берингов пролив, напомним, разделяет Чукотку (это Азия) и Аляску (то есть Америку). Были времена, когда уровень Мирового океана был ниже, чем сейчас, и между континентами образовался перешеек. И с Чукотки люди перебрались в Америку. Так вот - оказывается, существовал и обратный поток ДНК (а значит, и людей). Из Америки в Азию. В течение как минимум 5 тысяч лет было несколько волн миграции. То из Сибири в Америку, то обратно.