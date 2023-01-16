Канцлер ФРГ не может найти женщину

У канцлера ФРГ Олафа Шольца проблемы деликатного свойства Фото: REUTERS

У канцлера ФРГ Олафа Шольца – проблемы деликатного свойства: он не может найти… женщину.

Речь не личной жизни главы немецкого правительства, а исключительно о его работе: после предполагаемой отставки нынешнего министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт бундесканцлер хотел бы видеть на этом посту исключительно представительницу прекрасной половины человечества.

И вот с этим-то у Шольца возникли трудности: во всей Германии он пока так и не нашел достойную этой должности женщину-политика.

В начале своего срока Шольц публично обещал, что не менее половины министров в его кабинете будут именно женщины.

Вице-президент немецкого парламента (бундестага) Вольфганг Кубицкий заявил, что канцлер должен ориентироваться на профессиональные способности кандидатов в министры, а не на их пол.

Нынешняя глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт должна подать в отставку в ближайшие дни. Ее часто критикуют за ужасающее состояние оснащенности немецких войск; отдельной уничижительной критики она подверглась за видеопоздравление с Новым 2023 годом, в котором ее слова звучали тихо, а те, что удалось разобрать, к работе минобороны вообще никакого отношения не имели.