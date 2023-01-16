Доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28%

В 2022 году внутренний рынок стабильно обеспечивался газом Фото: REUTERS

Михаил Мишустин поручил правительству обеспечить надежную работу энергосистемы России и при этом снижать нагрузку на окружающую среду.

- Для этого станем активно заниматься развитием эффективной низкоуглеродной генерации, - сообщил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Вице-премьер Александр Новак отчитался об итогах работы топливно-энергетического комплекса за прошлый год.

По его словам, российский ТЭК продемонстрировал устойчивость к внешним вызовам и стабильную работу. Вот, основные итоги, работы ТЭК, названные вице-премьером:

- В 2022 год обеспечивалось стабильное энергоснабжение регионов. Более 3,5 тыс. электросетевых объектов восстановлены в новых регионах России

- В 10 регионах построено 10 объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии

- Добыча нефти по итогам прошлого года выросла на 2%,а экспорт - на 7%. Доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли в 2022 г. выросли на 28%.

- Производство бензина в 2022г увеличилось на 4,3%, дизельного топлива - на 6%

- В 2022 году внутренний рынок стабильно обеспечивался газом. По проекту социальной газификации газ проведен к границам 504 тысяч участков. Общий уровень газификации в стране к концу 2022 года достиг 73%.

- Россия нарастила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году до 46 млрд кубометров, в то время как поставки трубопроводного газа упали из-за санкционных ограничений и диверсий на «Северных потоках».

- Увеличились поставки газа в Китай. Они составили рекордные 15,4 млрд.куб.м

- На 0,3% выросла в 2022 году добыча угля. Экспорт угля из России в 2022 г упал на 7,6%, поставки внутри страны выросли на 6,8%.