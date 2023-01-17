Константин Станиславский – человек, который «не верил»

160 лет назад родился режиссер Константин Станиславский Фото: ТАСС

Что мы знаем о нем? Придумал «систему Станиславского», которая поменяла сознание актеров и режиссеров во всем мире. Создал вместе с Немировичем-Данченко театр, ныне живущий двойной жизнью – МХТ в Камергерском переулке Москвы и МХАТ имени Горького. Автор знаменитой цитаты «Не верю!». Иногда сегодня кажется, что цитата устарела: героям комиксов не веришь, ты наблюдаешь максимально упрощенную схему борьбы супергероев на фоне спецэффектов. Еще мы знаем, что он был младшим сыном богатого фабриканта Сергея Алексеева, из семьи старообрядцев.

Константин Сергеевич Станиславский (такой псевдоним он себе взял, надеясь на будущую славу), по нынешним меркам считался бы мальчиком-мажором: беззаботные занятия искусством при «папе-бизнесмене». У него был очень надежный тыл: с одной стороны, его отец был владельцем фабрики, которая создавала ризы для священнослужителей. Его давний предок владел каменоломней, которая поставляла гранитную глыбу в Санкт-Петербург для Александрийского столпа. И вдобавок папа построил домашний театр для «младшего», на сегодняшнем Садовом кольце. Твори, парень, твори…

И он творил, но сначала он рос. Про его жизнь написать можно многое, про многое написал он и сам. Сегодня – три истории, которые не касаются официоза, но в чем-то раскрывают характер будущего мастера.

УПРЯМСТВО В МЕЧТАХ О ПОБЕДЕ

Однажды маленький Костя хулиганил и мешал папе пить чай. Папа сделал замечание, но Костя нагруби в ответ. Отец рассмеялся, что показалось обидным мальчику, а мальчик, как Павлик Морозов, решил угрожать: «А я тебя к тете Вере не пущу!»

Будущий гений режиссуры повторял эту фразу несколько раз. А отец сказал: «Ты – не мой сын». И вышел из комнаты, а маленький Костя понял, что эта победа ничего не стоит. Только потом, раз за разом, ждал другой победы над близкими. Сперва хвастался, потом настаивал вопреки логике, потом раскаивался. И раскаяние было вызвано не осознанием, до чего упрямство довело, а вполне детскими причинами: то темноты боялся, то лошадей, то удивлялся: вот, брат играет на рояле, «а про меня забыли». И, тут же: «Им должно быть очень стыдно теперь».

Константин Сергеевич Станиславский за работой. Фото: ТАСС

ВЕЧНЫЙ РЕБЕНОК

Он учился дома до 13 лет. Мама боялась опускать дитя в страшный котел школьного образования. Так что уроки у него были трогательные: домашняя почти гимназия, фехтование, танцы, катание на коньках, иностранные языки. Возможно, Станиславский не получил бы образования, если бы не бюрократия: были нужны льготы по воинской повинности и образовательный ценз. Так Константин Сергеевич пошел в гимназию, и его приняли только в первый класс. Экзамен в третьем классе он держал с мешочком земли из Афона. По настоянию родни. С образками. Но Константин Сергеевич так теребил пуговицу, что мешочек с афоновской грязью просыпался. Так пришлось идти учиться к малолеткам.

Самым смешным в этой истории гимназических подвигов было то, что Константин Сергеевич подбил свой класс на изучение языка глухонемых. И у всех была повышенная успеваемость. Другой уровень идеальных подсказок.

ЗЛОЕ ЧУВСТВО ЮМОРА

Я неслучайно написала про мальчиков-мажоров ранее. Константин Сергеевич Станиславский рассказывал про своих двоюродных братьев, которые были фабрикантами, как и папенька Константина. Юноши охотились на дичь, волков, медведей и лис. Псарный двор, рога… И сам Станиславский признается, что в этой компании он люби с кузенами рассматривать убитых зверей. А потом – «музыка, танцы, фокусы». Водные праздники. В «разукрашенных лодках».

«В ночь на Ивана Купала все большие и малые участвовали в устройстве заколдованного леса», - пишет Константин Сергеевич в книге «Моя жизнь в искусстве». – «Закостюмированные в простыни и загримированные люди подкарауливали ищущих папоротник. Лишь только они приближались, шутники неожиданно спрыгивали с деревьев». Дальше остальной состав ждал жертв по течению. В виде привидений.

В книге Станиславского много более жестоких розыгрышей. Их компания подсматривала, мучала учителя-немца, врала, запугивала дачников вокруг «имения». Местная шпана придумала даже спецэффекты: надували бычий пузырь, рисовали лицо, надевали парик. Дальше пузырь крепился, а юнцы прятались в кустах, радуясь эффекту.

Основатели Московского художественного академического театра СССР имени М. Горького (МХАТ) народные артисты СССР: Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко Фото: ТАСС

ИЗВИНИТЕ, МОРАЛЬ

Есть вещи, которые вы можете узнать, просто «погуглив». Есть мелочи, которые вдруг показывают, что классики в детстве хулиганили. Но не каждый мальчик-мажор может создать систему Станиславского. И лучший драматический театр. И повлиять на тех людей из других стран, которые когда-то получали и «Оскара», и премию имени Станиславского. Например, Джек Николсон очень ценил все эти правила, про «правду переживаний» и «предлагаемые обстоятельства».

Только в нынешнем веке приза удостоились Мерил Стрип, Жанна Моро, Хелен Миррен, Жанна Моро, Изабель Юппер, Жерар Депардье, Харви Кейтель, Рейф Файнз… Из российских представителей – Олег Янковский (посмертно), Инна Чурикова, Марина Неелова. Мир системы Станиславского объединяет самых разных людей из самых разных стран. Может, потому что мы, зрители, все еще верим в правду переживаний.

ГОЛЛИВУДСКИЙ ЧЕХОВ И МОНРО

Племянник Антона Чехова Михаил (знаменитый актер, после революции эмигрировавший) был одним из первооткрывателей системы Станиславского в Голливуде. К самому Голливуду он относился жестко:

«Моя жизнь скучна, проста и однообразна. Оно и лучше. Работы в фильме сейчас нет. Хоть она скоро и нужна будет, а все-таки не хочется думать о ней. Так много хорошего видел и пережил в театре на своем веку, что фильм, с его грубыми и глупыми людьми никак заинтересовать не может».

Он играл вместе с Мерилин Монро в кино. Общались. Три года он давал ей уроки актерского мастерства, репетировал с ней Грушеньку из «Братьев Карамазовых». Она была очарована возможностью стать серьезной актрисой. И позже «система Станиславского» стала для нее символом. Возможностью изменить амплуа. Были люди в Голливуде, которые уже после Чехова как бы отвечали за нашу систему. Получали неплохие деньги, открывали школы актерского мастерства. Работали со звездами.

ПОДВИГИ ВО ИМЯ СИСТЕМЫ И «ОСКАРА»

Дастин Хоффман для «Марафонца» (1976 год) вживался в роль, не спал три дня и не мылся.

Русская система стала ключевой и в карьере Роберта Де Ниро. Он к каждой своей роли подходил по методу Станиславского. Перед съемками в «Таксисте» он действительно получил лицензию и пару недель развозил пассажиров по Нью-Йорку, перед вторым «Крестным отцом» ездил на Сицилию, ради «Бешеного быка» поправился почти на 30 кг.

Том Круз учился быть не отличимым от окружающих для фильма «Соучастник» и работал в рядовой службе доставки. Эдриан Броуди похудел ради «Пианиста» на 13 кг и научился играть на пианино. Шопена исполнял без дублера. Кто-то проводил время в инвалидной коляске, кто-то не чистил зубы, кто-то (Джаред Лето) в жизни примерял на себя роль сумасшедшего, ходил на костылях или проходил военную подготовку. Режиссер Стивен Спилберг вообще заставлял всех максимально погружаться в атмосферу Второй Мировой ради фильма «Спасти рядового Райана». Следуя системе Станиславского, Спилберг и многие другие получили «Оскара». Или нервный срыв.

Есть и мнение, что на западе слишком буквально воспринимают процесс «вживания в роль»: сам Станиславский в начале своего актерского пути часто отталкивался от внешнего. Иногда даже от ошибки гримера, криво наклеившего усы. Но трудно представить себе Станиславского, специально толстеющего для роли. Не верю!