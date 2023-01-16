Бортпроводники спасли кота Лешку, которого не пускали в Таиланд

Кот Лешка совершил два перелета, чтобы вернуться к хозяйке. Фото: авиакомпания Red Wings

Россиянка Евгения отправилась на отдых в Таиланд на несколько месяцев, и взяла с собой кота Лешку, не желая разлучаться с любимым питомцем. Как и полагается, оформляла различные справки, но одной бумажки не хватило, о чем ей сообщили сотрудники аэропорта. Об этом сообщили KP.RU в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

"По прилету в Утапао (Таиланд) выяснилось, что не хватает одной справки для котейки и его категорически не пускают в страну", - отметили в авиакомпании.

Евгению поставили перед печальным выбором – либо оплатить доставку животного обратно в Россию, либо усыпить его.

На помощь российской туристке пришли бортпроводники Red Wings. Они заверили девушку, что помогут Лешке воссоединиться с хозяйкой, и слово сдержали.

Бортпроводники Red Wings помогли коту Лешке попасть в Таиланд. Фото: авиакомпания Red Wings

Кота ненадолго вернули на родину, чтобы оформить оставшийся документ, а следующим рейсом доставили в Утапао, где его с нетерпением ждала Евгения.

"По прилету, к нашему путешественнику-коту у служб аэропорта Утапао опять возник было вопрос, но бортпроводники не отходили от кота до конца прохождения процедуры, - уточнили в авиакомпании. - И лично потом передали его с рук на руки счастливой хозяйке".

Когда хвостатый питомец обнял хозяйку, зазвучали аплодисменты, а кто-то даже не мог сдержать слез умиления. "Своих не бросаем, это относится и к животным", - добавили в Red Wings.