Ученые нашли объяснение последствиям ковида: Вирус остается в клетках органов на протяжении месяцев

Корона вирусы заражают всё тело, их находят во всех жизненно важных органах

COVID-19 считают респираторной инфекцией – той, которая поражает легкие и верхние дыхательные пути. Однако на самом деле, как выяснилось, коронавирусы SARS-CoV-2 проникают во все органы тела. Это обнаружили исследователи из Национального института здравоохранения США (United States National Institutes of Health - NIH). О чем сообщили в журнале Nature, на который ссылается портал ScienseAlert.

Десятки вскрытий пациентов, умерших от COVID-19, продемонстрировали: SARS-CoV-2 проникали во все органы. Их находили не только в легких, но и в сердце, селезенке, почках, печени, толстой кишке, грудной клетке, мышцах, в нервах, репродуктивной системе, в глазах, в головном мозге. «Оккупанты» основательно закреплялись в тех местах, куда добрались – у одной из жертв инфекции короновирусы были обнаружены в мозгу через 230 дней после того, как проявились первые симптомы заболевания.

«Наши данные указывают на то, что у некоторых пациентов коронавирусы SARS-CoV-2 могут вызывать системную инфекцию и сохраняться в организме в течение нескольких месяцев», - пишут авторы исследования.

Инфекцию, проникшую в те или иные жизненно важные органы людей, заразившихся COVID-19, медики обнаруживали и раньше. Находили и тромбы почти во всех этих органах. Но считали феномен случайным. Теперь же убедились: коронавирус и в самом деле обладает повышенной проникающей способностю. Говоря научным языком, демонстрирует признаки мультиорганного распространения.

Авторы исследования сообщают, что с апреля 2020 по март 2021 года они провели с 44 вскрытия. Более всего зараженными оказались невакцинированные пациенты, у которых, как отмечают ученые, «были обнаружены многочисленные признаки репликации SARS-CoV-2 в общей сложности в 79 местах и жидкостях организма».

Скорее всего, что это самое «мультиорганное распространение» провоцирует и осложнения, и длительное течение COVID-19. Но каким образом коронавирусы распространяются так далеко и широко, пока не ясно - в плазме крови их обнаруживали в редких случаях. Значит, имеются какие-то другие «лазейки» - медикам неведомые. Ищут.

Стратегического плана «обороны» и «контрнаступления», выражаясь языком военных, у медиков тоже нет – над ним только работают. И пробуют препараты, усиливающие реакцию иммунной системы в надежде очистить от коронавирусов оккупированные ими органы и жидкости.