Создана электрическая ложка, делающая еду вкуснее: объясняем, как она заменяет приправы и вкусовые добавки

Новая электроложка сама приправляет пищу. Фото: SpoonTEK

Ложку SpoonTEK, которую уже продают в сети по 29 долларов, рекламируют как здоровую альтернативу разного рода вкусовым добавкам – от соли до глутамата натрия. По идее разработчиков, она должна сделать безболезненной любую, а особенно бессолевую диету. Хотя электроложкой можно есть всё, она больше предназначена для влажных продуктов: супов, рагу, йогуртов и так далее, пишет портал New atlas.

У ложки-гаджета есть встроенная батарея и два электрода – один на нижней стороне ручки и один в секции чаши. Пальцы руки соприкасаются с электродами ручки, а когда человек берет ложку в рот и касается языком и губами другого электрода на дне ложки, электрическая цепь замыкается и ток бьёт по рецепторам, усиливая вкус еды. При этом на ложке загорается светодиод и играет музыка… то есть нет. Ток очень слабый, силой не более 0,5 ампер.

Правила эксплуатации электроложки требуют только не мыть её в посудомоечной машине – это может нарушить герметичность прибора и повредить электросхему. Под краном ложку мыть можно.

Есть и медицинские противопоказания. Электроложку не стоит использовать тем, корму имплантированы электрические медицинские устройства, например кардиостимуляторы, а также тем, кто подвержен судорогам. Людям с пирсингом губ или языка советуют вынуть украшения перед тем, как поесть с помощью гаджета.

Это уже четвёртое устройство, использующее ток в качестве приправы. В 2017 году университет Сингапура сначала разработал «стакан для виртуального лимонада» - такое воздействие на вкусовые рецепторы, которое при употреблении обычной воды вызывало иллюзию кисловатого напитка. Затем тот же университет представил электрический бокал Vocktail для коктейля, усиливавший вкус с помощью электродов.

Весной прошлого года технологиями электрической симуляции вкусов занялись японцы – одна из крупнейших пищевых компаний «Кирин» совместно с Университетом Мейдзи выпустила на рынок электропалочки для еды. Это устройство, правда, более громоздкое, чем ложка – одна из палочек подключена проводом к немаленькой штуковине на запястье. Внутри неё блок питания и управляющий компьютер. Сразу вспоминается старый анекдот про новые советские электронные часы с батарейками к ним в чемоданах…

Зато дотошные японцы провели масштабное исследование для сравнения действия слабого тока и обычных вкусовых добавок. Благодаря тестам, в которых участвовали 36 мужчин и женщин 40-65 лет, было обнаружено, что электрическая стимуляция усиливает ощущение солености примерно в 1,5 раза.

В России пока подобных разработок нет. Кстати, компания-разработчик электроложек была создана уроженцами Нью-Йорка братьями Кэмероном и Кеном Давидов, предки которых, судя по фамилии, были выходцами из России.