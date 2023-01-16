Это открытие способно изменить нашу жизнь навсегда: Физики нашли признаки совершенно новой, неизвестной силы

Данные с Большого адронного коллайдера говорят, что, возможно, во Вселенной существует некая сила, о которой никто не подозревает. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вы читаете эти строки со смартфона, и этого прибора могло быть не быть. Майя и ацтеки не придумали колеса, а мы вполне могли не придумать радио и компьютеры. Но больше ста лет назад Генрих Герц соорудил в лаборатории петлю из проволоки, и заметил, что между проволочками проскакивает искра. Именно открытия в физике меняют нашу жизнь. Пусть экстрасенсы, визионеры или политики думают иначе, но все, что случится с нами в будущем, зависит от таких, как Герц, ребят, которые в своих лабораториях прямо сейчас наблюдают какие-то странные и непонятные явления.

РАСКУРОЧИТЬ АТОМ

Данные с Большого адронного коллайдера говорят, что, возможно, во Вселенной существует некая сила, о которой никто не подозревает. Если лет через тридцать человек станет бессмертен, будет перемещаться за мгновение куда угодно и общаться мыслями с обитателями других планет – то, возможно, все начинается прямо сейчас.

Чтобы понять, о чем речь, давайте сначала вспомним, чем занимается коллайдер. Суть его действий проста. Он сталкивает друг с другом элементарные частицы. Они от столкновения разлетаются, и ученые смотрят, что у них внутри. Это просто понять и сказать, но трудно сделать, потому что элементарная частица – это не шарик для гольфа, и ее саму, собственно, даже не видно. А чтобы ее расколоть, нужны невероятные энергии. Вы, вероятно, видели карту, на которой показан коллайдер: это сооружение расположено под землей, под домами, деревнями и дорогами, и для работы коллайдера построили особую электростанцию. И вот накопились данные за десять лет. В них нечто необычное.

Мы с вами знаем некоторые силы: гравитацию (самая слабая и странная сила), электромагнитное взаимодействие (тут и магнит на холодильнике, и волоски, которые притягиваются к вашей расческе). Менее известны простому народу сильное и слабое взаимодействия: первое держит вместе атомное ядро, второе работает в тех же масштабах, но распространяется немного за пределы ядра атома. Итак, всего в природе нам известны четыре силы.

Объединить все силы одной формулой пока не получается в основном из-за гравитации, которая выбивается и скорее всего не является собственно силой, а чем-то другим. Эйнштейн попытался гравитацию объяснить, предположив, что гравитация – это искривление пространства, а не тяготение одной массы к другой, но до конца ее еще не объяснили. Одна формула для всех сил, или Теория Всего – главная задача для теоретиков вот уже больше столетия. Возможно, это также ключ для дальнейшего прогресса человечества. Несмотря на успехи ИИ и компьютеров, понятно, что цивилизация, построенная на электричестве, себя почти исчерпала.

Видимо, за кулисами природы в самом деле кроется какая-то новая сила, возможно, лежащая в основе четырех других. Откроем ее – откроем много чего. Физики получат свои Нобелевки, а простой народ – телекинез и телепортацию.

ДУША МИРОЗДАНИЯ

Что же такое нашли на Коллайдере? Рутинная процедура раскурочивания элементарных частиц преследовала рутинную же цель: проверить одну гипотезу. Согласно общепринятым гипотезам, если упорно бить по элементарным частицам, они будут распадаться на примерно равно количество электронов и мюонов (мюон – крайне неустойчивая частица, которая тут же распадается и порождает кучу других). Грубо говоря, любая частица вещества должна в равных пропорциях распадаться на энергию (электроны) и материю (мюоны). Никто особо не сомневался, что так и будет. Но данные говорят в пользу того, что электронов выделяется больше. То есть в единице материи (скажем, в вашем ногте или в бутерброде, который вы ели на завтрак) энергии больше, чем собственно материи.

Видимо, за кулисами природы в самом деле кроется какая-то новая сила, возможно, лежащая в основе четырех других. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это значит, что формулы современной физики не вполне верны, и мы неправильно понимаем мир.

Это как если бы вы заказали себе кухню. Приехали замерщики, вы оплатили, месяц ждете, наконец рабочие все привезли, установили, но один шкаф сам собой парит в воздухе. И рабочие такие:

- Подобное редко, но случается. Мы еще не вполне понимаем, как устроены кухни.

СИЛА ЗАМЫСЛА

По природе эта сила может быть той, которая сделала наш мир таким, каким мы его знаем. А наш мир нелогичен. Известные нам законы физики говорят, что нас существовать не должно. Вселенная движется по пути упрощения (по-научному, увеличение энтропии), и чем дальше, тем Вселенная должна быть проще. Мы же видим явно обратное: Солнечная система сложнее, чем случайное скопление камней, и она молода; человек вообще вершина сложности, и он появился несколько миллионов лет назад.

Мир становится не проще, а сложнее, и что-то должно его толкать в этом направлении. Что-то, или Кто-то: люди, имеющие дело с религией, не сомневаются, что за всем стоит Божественная Воля. Не отрицая такую возможность, отметим, что неизвестная сила, как бы искажающая симметрию Вселенной, вполне может быть аналогом Мирового Разума, который направляет мироздание. Симметрия – это красивые здания и узоры на крыльях бабочек, но с точки зрения эволюции это смерть. Вселенная жива, потому что несимметрична, и этот факт представляется особой загадкой. Вероятно, сила, искажающая симметрию на микроуровне, и есть та, которая сделала мир живым, а наше существование – возможным.

Сейчас физики (сообщение об открытии появилось в конце года) проверяют наблюдательные факты, а теоретики стараются объяснить их известными причинами. Это работа теоретиков: исключить то, что уже известно, а потом уже говорить о неизвестном. Излишне говорить: если человек овладеет силой, которая не грубо, а на уровне замысла создала все сущее, он и сам сможет творить все сущее по сути силой мысли. Конечно, это не случится завтра, но, возможно, это уже начинается – сегодня.