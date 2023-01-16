Дмитрий Песков: Владимир Путин не раз рассказывал, как его мама жила во время блокады Ленинграда и как воевал отец

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 16 января, журналист «Комсомольской правды» продолжил официальному представителю Кремля обсудить тему, связанную с предстоящим 80-летием прорыва блокады Ленинграда.

… - Дмитрий Сергеевич, когда состоится поездка Владимира Путина в Санкт-Петербург, на юбилейную годовщину? И будет ли там соблюдена стилистика, присутствовавшая при записи новогоднего обращения Президента России? То есть, примут ли участие в этом мероприятии солдаты и офицеры, которые сейчас проводят специальную военную операцию в Донбассе?

- Естественно, эта поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, - сообщил Песков. - Этот день - среда, 18 января.

Будут мемориальные мероприятия.

- Тогда еще один вопрос, - продолжил я тему. - Насколько известно, Владимир Спиридонович Путин, отец президента, участвовал в боях на Невском пятачке, а мама Владимира Владимировича всю блокаду находилась в Ленинграде. Иногда Владимир Владимирович очень коротко об этом вспоминает. Может быть, уже настала пора, хотя бы к таким датам, которую будем отмечать в среду, рассказать о жизни родителей более развёрнуто? И еще. Получал ли Владимир Путин какие-то юбилейные награды - в связи с освобождением от блокады Ленинграда, которыми награждались другие участники - за своего отца? Владимир Спиридонович наверняка тоже награждался - посмертно.

- Мне неизвестно о том, чтобы Владимир Путин получал какие-то юбилейные награды. Это первое.

Я не соглашусь с вами в том, что есть недостаток информации о семье Путиных во время блокады.

Сам президент в своих интервью неоднократно и весьма подробно об этом рассказывал, - и о маме, и о папе.

Я вам рекомендую ознакомиться с целым рядом интервью на этот счет, которые уже есть.

Просто вы, наверное, запамятовали.

- Да нет, Дмитрий Сергеевич, всё помню, но я еще раз ознакомлюсь. Спасибо вам большое.

- Пожалуйста.