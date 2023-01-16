Скончалась Джина Лоллобриджида, одна из самых красивых актрис в истории кино

Скончалась Джина Лоллобриджида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красота брюнетки Джины Лоллобриджиды была поистине ослепительной. От нее теряли голову и обычные зрители, и продюсеры, озабоченные в основном прибылью (на фильмы с участием Джины люди валили толпами). В 50-е ей без особых усилий удалось стать суперзвездой не только в родной Италии, но и во Франции, и в Америке, и в СССР… Далее - везде. На протяжении многих лет журналисты провозглашали ее «самой прекрасной женщиной в мире» - так, кстати, назывался один из фильмов с ее участием. И ни у кого не возникало претензий по поводу этого титула.

Джина Лоллобриджида появилась на свет в 1927 году, и подростковые годы ее были нелегкими: пришлись на войну. Девочке приходилось плести сандалии из соломы и перешивать солдатские рубахи в блузки. В 1945-м она с родителями и сестрами переехала из городка Субьяко в Рим, где занялась рисованием (ее карикатуры пользовались успехом), поступила в Академию изящных искусств, а еще начала брать уроки пения. Помимо этого, участвовала в конкурсах красоты, где ее и заметили киношники.

Суперзвезда 50-х и 60-х дожила до 95 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лоллобриджида всю жизнь утверждала, что не собиралась делать карьеру в кинематографе, ее привлекали совсем другие перспективы - стать художницей и скульптором. Назойливым продюсерам она в конце концов сообщила, что согласна сниматься за миллион лир (очень солидная сумма для послевоенных времен). «Думала, они наконец отстанут. А они ответили «да»!»

Свою автобиографию, вышедшую в 60-е, Джина назвала «Моя чудесная история». Не поспоришь - все и впрямь сложилось чудесно. У барышни без актерского образования вдруг обнаружился врожденный, интуитивный талант. В комбинации с внешностью это значило, что от нее просто нельзя было оторвать взгляда. После первых же фильмов Джиной заинтересовался Говард Хьюз, знаменитый американский продюсер, славившийся своими глубочайшими неврозами (это про него Мартин Скорсезе снял «Авиатора» с Леонардо ДиКаприо). Он вызвал ее в Голливуд, начал аккуратно ухаживать, окружая роскошью. А Джина как раз незадолго до этого вышла замуж за словенского врача Милко Скофича, эмигрировавшего в Италию (муж рискнул отпустить ее в Америку, не желая портить супруге карьеру). С Хьюзом у нее сложились своеобразные, почти дружеские (но не романтические) отношения. Она хранила мужу верность, а кавалеру сообщила: «Может, если вы потеряете все свои деньги, я за вас и выйду». Он был потрясен тем, что кто-то не интересуется его состоянием. А Джина потом с легким сожалением говорила: «Я только значительно позже поняла, что Хьюз был куда более интересным человеком, чем мой муж».

Красота брюнетки Джины Лоллобриджиды была поистине ослепительной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интересный мужчина в результате на семь лет закрыл ей дорогу в Голливуд: заставил подписать контракт со своей студией. Работать с Хьюзом она тогда не хотела, а на других американских студиях сниматься не могла. Не беда: в Европе она могла играть сколько угодно. И последовал целый каскад фильмов, ставших классикой французского и итальянского кино: «Хлеб, любовь и фантазия», «Фанфан-тюльпан», «Ночные красавицы»… В конце концов, когда контракт с Хьюзом закончился, открылась и Америка. Сейчас даже не особо выдающиеся фильмы с ее участием, например, «Собор Парижской Богоматери» или «Соломон и царица Савская», легко смотреть и пересматривать именно потому, что в кадре есть Джина. (Кстати, языкового барьера для нее не существовало: она хорошо говорила по-английски и превосходно - по-французски. Владимир Набоков, встретив ее однажды на приеме в Лос-Анджелесе, сделал комплимент ее «прелестному парижскому выговору», на что она ответила: «Какой, к чертям, парижский, это римский французский язык!» Через несколько лет после этой встречи Лоллобриджида сыграла главную роль в экранизации набоковского романа «Король, дама, валет»).

Кадр из фильма «Собор Парижской Богоматери» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пик ее славы пришелся на 50-е и начало 60-х. Тогда у нее появилась конкурентка - Софи Лорен. Лоллобриджида всю жизнь утверждала, что соперничество между ними раздули журналисты. И именно пресс-агент Лорен в свое время придумал устроить «битву бюстов», сравнивая параметры двух актрис (у Лорен - 96-61-94 при росте в 175 сантиметров, а у Лоллобриджиды 92-56-90 при росте в 168; репортеры с радостью подхватили эту идею, и какое-то время вся итальянская желтая пресса была ею просто одержима). Но, если серьезно, настоящая разница между актрисами была не в размере лифчика, а в том, что Лорен всегда очень хотела сниматься в кино, ощущая, что это - ее призвание. А Лоллобриджида, похоже, была искренней, когда говорила, что кино ее волнует гораздо меньше, чем изобразительное искусство. Уже в начале 70-х она ушла из кино. И не только потому, что красота потихоньку увядала - просто ей по-настоящему интересно было заниматься скульптурой и фотографией. Она путешествовала по миру, общалась с лидерами вроде Фиделя Кастро (брала интервью, снимала, по слухам, даже завела с Фиделем роман)… И, похоже, чувствовала себя превосходно.

Тот самый «Король, дама, валет» (1972) стал ее последним фильмом перед 22-летним перерывом. В середине 90-х она появилась в двух французских картинах: «Сто и одна ночь Симона Синема», приуроченном к столетнему юбилею изобретения братьев Люмьер, и комедии «ХХL», где ее партнером стал Жерар Депардье. И на этом все.

Ей не надо было зарабатывать на жизнь: ее состояние равнялось примерно 50 миллионам долларов, она владела роскошной виллой на виа Аппиа близ Рима, по дворику ходили прикормленные аисты, а сам дворик зарос зеленью - те немногие журналисты, кого она туда допускала, оставались в восторге. К сожалению, с ней иногда происходили неприятные истории, приводившие итальянскую прессу в состояние сильного возбуждения. Уже в 70 с лишним лет она решила выйти замуж за многолетнего сердечного друга, испанца Хавьера Ригау-и-Рафолса (они познакомились, когда Хавьеру было 23, а Джине - 57). Увы, помолвка была отменена, а Хавьер, по словам Джины, оказался «сукиным сыном»: оформил с Лоллобриджидой брак по доверенности, а потом утверждал, что она сама подписала все нужные документы, просто запамятовала (все-таки под 80, всякое бывает…) Джина пришла в ярость. История тянулась долго. Как бы там ни было, в 2017 году, когда она готовилась справить 90-летие, суд официально признал ее абсолютно адекватной, разумной женщиной в ясном уме и твердой памяти.

Кадр из фильма «Соломон и царица Савская» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благодаря замечательным генам она могла провести на белом свете еще больше времени: жива же ее сестра Джулиана, родившаяся в 1924-м (а ее двоюродная бабушка и вовсе добралась до официального статуса самой старой женщины в Италии). Но Джина Лоллобриджида умерла 16 января 2023 года, всего в 95 лет. Жаль, безусловно, очень жаль. И все-таки большинство людей лишь позавидуют таким жизни и судьбе. И такой красоте.