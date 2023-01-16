Новый «Чебурашка» вошел в топ-3 любимых отечественных фильмов россиян

Художественный фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в России и СНГ. Фото: кадр из фильма

Художественный фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в России и СНГ. Сказка про ушастого зверька собрала уже более 4 млрд рублей в прокате. Более того, после всего двух недель кинопоказа «Чебурашка» смог войти в рейтинг лучших отечественных семейных фильмов, по мнению россиян, и обойти такие картины, как «Сказка о потерянном времени», «Золушка» и другие.

Согласно итогам опроса сайта KP.RU, лучшим семейным фильмом стала сказка «Морозко». За этот старый добрый фильм проголосовали 35% участников исследования.

«Морозко» никогда не сойдет с экрана. Еще многие поколения будут смотреть этот шедевр детского фильма», - заявил один из респонентов.

«Лучший фильм – «Морозко». Он глубокий, в нем есть мораль», - согласился другой.

На втором месте расположились «Приключения Электроника». Этот фильм считают лучшим и пересматриваю с удовольствием 15% россиян.

А вот почетное третье место, набрав по 11% голосов, разделили две картины – новый «Чебурашка» и «Чародеи». Таким образом, новому фильму удалось не только войти в рейтинг и обойти остальные семейные новинки, но и даже подвинуть с позиций лучших и любимых нестареющую классику.

9% голосов заработал еще один современный фильм о русских народных героях сказок - «Последний богатырь». А вот за «Золушку» проголосовали только 7% опрошенных.

4% россиян признали лучшим фильм «Сказка о потерянном времени», а еще 2% отметили, что считают лучшими серию новогодних фильмов «Елки».

Оставшиеся 6% опрошенных рассказали, что считают лучшими семейными фильмами какие-то другие картины. Так, были названы фильмы «Домовой», «Гостья из будущего», «Серебряные коньки» и другие. А кто-то и вовсе заявил, что лучшими семейными фильмами можно считать все отечественные комедии. Они добрые и веселые, подходят не только взрослым, но и детям. К примеру, участники исследования называли «Приключения Шурика» или трагикомедию «Любовь и голуби».

«Любую советскую комедию, ее можно смотреть всей семьей», - заметила участница опроса.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,1 тысячи человек.