Запад издевается над россиянами и ставит невыполнимые условия для получения виз

"Шенгены" российским гражданам ставить хоть и продолжают, но европейские страны ужесточают как и сам процесс получения визы, так и условия въезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Список стран, в которые российские граждане могут ездить без виз, в ближайшее время существенно расширится. К Турции, Израилю, Таиланду, ОАЭ, Армении и многим другим добавится добрый десяток тех, чьи правительства хотели бы существенно упростить российским туристам въезд на свои территории.

- В настоящее время ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой, Малайзией; соответствующие договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией, – сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов.

Пока же в Мексику российские граждане могут ехать только при наличии действующих шенгенских или американских виз, либо получив электронную. Также, получив электронное разрешение, россияне уже сейчас могут отправиться в Саудовскую Аравию, но это занимает время и требует оплаты невозвратного консульского сбора. Как только соглашения будут подписаны, безвизовый режим одновременно станет бесплатным и безбумажным.

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Также Иванов сообщил, что Москва и Гонконг работают над увеличением срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней.

На сегодняшний день более 100 государств мира принимают российских граждан без бюрократии: в некоторые визы ставят по прибытии, несколько стран требуют заполнения документов онлайн, а в 78 стран российский паспорт открывает двери без виз.

В то же время страны западного блока продолжают ужесточать свою визовую политику в отношении граждан России. Американские визы в Москве вообще не выдают, а шенгенские в визовых центрах Испании, Франции и других стран, входящих в шенгенскую зону, российским гражданам ставить продолжают, но ужесточают как сам процесс, так и условия въезда.

Шенгенские визы стали давать чаще всего для одноразового въезда, на короткие сроки. А некоторые страны ЕС в визах вроде бы не отказывают, но требуют с заявителей документы, которые те предоставить не могут, например, страховой полис, выданный европейской компанией. Таковой приобрести без кредитной карточки западного банка невозможно.

Возможно, ситуация чуточку изменится в лучшую сторону в связи со входом в шенген Хорватии, визовые центры которой в Москве уже начали принимать документы.

Кстати, визовые запреты бьют не только по людям, постоянно живущим в России. Но и по тем, кто эмигрировал много лет назад. Некоторые европейские страны запретили въезд для туристов-россиян, живущих в США.

Вот и негодуют пожилые обитательницы Брайтон-бич, коротающие свой век с американскими грин-картами, но с российскими паспортами: в чешские Карловы Вары они поехать, как раньше, не могут – Чехия, равно как Латвия, Литва, Польша, Эстония и Финляндия запретили гражданам Российской Федерации въезд на свою территорию с туристическими целями. И визы в российские паспорта не ставят – ни в своих московских диппредставительствах, ни в нью-йоркских.