Украина раскололась на две страны. Что будет дальше?

Учения бойцов Нацгвардии Украины в Житомирской области. Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной Рады и экс-лидер партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктор Медведчук, которого недавно освободили из украинского плена, опубликовал в «Известиях» программный материал об отношениях России и Украины и о будущем двух соседних народов. Вот о чем писал политик.

ПОБОЯЛИСЬ НАШЕЙ СИЛЫ

Запад пошел против России не потому что она слаба, а наоборот, потому что стала добиваться реальных успехов, пишет Медведчук:

«Рост экономического потенциала должен увеличивать влияние страны, и это должно приветствоваться в Западном мире. Но происходит нечто противоположное. Влияние России не только не приветствуется, но объявляется неправильным, преступным и коррупционным» - говорит автор.

Причина всех нынешних бед, по мнению Медведчука, колониализм в головах западных политиков.

Экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. Фото: Анна Марченко/ТАСС

США ПОШЛИ НА ОБМАН РОССИИ

У России и США были разные цели, когда заканчивалась холодная война, отмечает политик. Мы хотели нового мира без войн, американцы - мирового господства. Более того, Запад считает себя победителем. Именно отсюда и исходит тезис, что не может быть у России никаких ни международных политических и ни экономических интересов.

«А раз Россия, якобы, побежденная сторона, то территория бывшего СССР и соцлагеря законная добыча США и НАТО, которые переходят под контроль Запада. Отсюда Украина – территория влияния США, НАТО, а вовсе не России. Поэтому все претензии России на хоть какое-либо влияние на украинскую политику, защита своих интересов в этом регионе, являются «безосновательными», явным покушением на американские и натовские интересы».

ВЫКИНУТЬ СССР ПОДАЛЬШЕ

Более того, НАТОвская политика перечеркнула и стратегию Евросоюза, который занимался строительством новой экономики. Об этом не скрываясь говорил даже первый генсек Альянса Гастингс Исмэй, его слова Медведчук тоже приводит в своей статье:

«Держать Советский Союз вне (Европы), американцев — внутри, а немцев — в подчинённом положении». То есть, идеология НАТО, это США в Европе, да еще и в доминирующем положении, а Россия – нет… И теперь мы наблюдаем, что концепция НАТО уничтожила не только интеграцию России в Европу, но и поставило крест на расширении Европы, ее развитии».

ДВЕ СТРАНЫ ОДНОЙ УКРАИНЫ

«Внутри самой Украины с 1991 существовали две страны: Анти-Россия, и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией» - пишет политик.

По его словам, жажда слияния с Западом и разрыв с Россией привели Украину к самым низким экономическим показателям в Европе:

«Антироссийские настроения ничего кроме горя и нищеты Украине не приносили. Поэтому все прозападные националистические движения сознательно или неосознанно проповедуют бедность и нищету украинскому народу» - отмечает Медведчук.

Марш националистов в Киеве, январь 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕМОКРАТИЯ НЕНАВИСТИ

Антироссийскую истерию на Украине запад курирует с 2005 года - с первого Майдана - отмечает Виктор Медведчук. Именно тогда страна начинает делать политику ненависти к России, как основу идеологии.

«При этом хорошо видно, что эта политика имеет лекало Холодной войны, - отмечает автор. - Украинцев настраивали против русских поддержкой определенных политиков, изменениями в образовательной программе, в культуре и в общенациональном вещании СМИ».

И все это шло поди видом демократических реформ, которые поддерживали всевозможные западные и международные организации. Только на самом деле, отмечает политик, это была не демократия, а установление «прозападных сил в политике, в СМИ, в экономике, в гражданском обществе».

МИРОТВОРЦЫ СТАНОВЯТСЯ ВОЯКАМИ

Любой политик, который приходит к власти на Украине переживает удивительную трансформацию, подмечает Виктор Медведчук - любой президент начинает, как миротворец, но со временем становится символом войны. Так было и с Порошенко, по этому же пут ин пошел и Зеленский. И эта политика войны созвучна с заявлениями политиков Запада:

«Если кто-то говорит, что собирается строить с соседями новый мир, но просто продавливает свои интересы, не считаясь ни с чем, даже с войной, даже с ядерной, то, очевидно ничего он строить не собирается. Так вел себя экс-президент Украины Порошенко, так ведет себя нынешний президент Зеленский, но не только они. Так ведет себя руководство НАТО и множество американских и европейских политиков» - говориться в статье.

УКРАИНЦЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ

Если конфликт не разрешить, он будет расти и дальше, перекидываясь на Европу. Только вот разрешить его украинскими силами невозможно - там во власти сидит исключительно партия войны - она бесконечно заявляет, что никакой мир ей не нужен, а нужно больше оружия и денег.

«Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен… Значит необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок», - пишет в своей статье Виктор Медведчук.

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