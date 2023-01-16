Украина спешно перебрасывает войска, Россия ведет к генеральному сражению: Ситуация на передовой изменилась

Очевидно, мы будем продолжать давить на Артемовск (Бахмут). Это очень важный узел обороны Донбасса Фото: REUTERS

Военкор KP.RU Александр Коц проанализировал последние события в Донбассе в своей авторской программе на Радио «Комсомольская правда».

РОКИРОВКА С ЗАМЫСЛОМ

Командующим объединенной группировкой российских войск в зоне СВО стал Валерий Герасимов, начальник Генштаба. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин, командующий ВКС. И вот что меня зацепило.

С самого начала спецоперации все ее планирование – это Генштаб, это Герасимов.

При этом само понятие «Объединенная группировка войск» и ее командующий у нас появились только в октябре 2022-го. Тогда и появился Суровикин, которому в наследство досталась уже очень тяжкая ситуация. Понятно, что взять и развернуть войска, обескровленные, и пойти в наступление он уже не мог.

Сергей Суровикин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Перед Суровикиным стояла непростая задача – стабилизировать фронт и влить первые силы мобилизованных в боевые порядки. Не везде это вышло гладко. Там, где есть инициативный командир, где он понимает, что с этими людьми ему выполнять боевую задачу, там все в порядке. Мобилизованных стараются разбавить бойцами повоевавшими, которые могут передать свой опыт, обучить чему-то, где-то подсказать. Но, к сожалению, такие инициативные командиры не везде. Вот сегодня на слуху история, как мобилизованных перекинули с подготовленных позиций на неподготовленные, где в окопах замерзшая вода, нет буржуек. Но, проехав через всю линию соприкосновения, я утверждаю, что положительных примеров на порядки больше, чем отрицательных.

Мобилизованных стараются разбавить бойцами повоевавшими, которые могут передать свой опыт, обучить чему-то, где-то подсказать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЕЗ ДВОЕВЛАСТИЯ

Вернемся к «рокировке» в командовании СВО. Суровикин все-таки до конца самостоятельным не был, он все равно решения согласовывал с Генштабом. И порой могла возникнуть такая ситуация, когда Суровикин хочет одного, а Генштаб ему говорит: нет, давай по-другому. И получилась такая ситуация двоевластия.

А теперь все-таки окончательное решение за начальником Генштаба, он занимается военными действиями. Суровикин, судя по всему, будет эмиссаром командующего СВО «на земле», в войсках. Потому что начальник Генштаба вряд ли будет постоянно находиться в зоне боев, а Суровикин будет его правой рукой. Понижение это или повышение, неважно, в системе принятия военных решений фактически ничего не меняется, просто теперь всю полноту ответственности за ход СВО будет нести Герасимов. Если у нас появятся какие-то успехи, он будет отцом этих успехов, если у нас пойдут проблемы, винить, кроме него, будет некого. В этом плане у нас появилась осмысленность.

БЕЛОРУССКИЙ МАНЕВР

Официально нам сообщили, что кадровые изменения связаны с тем, что задачи спецоперации будут расширяться. Я не думаю, что это будут расширения географические, за счет, например, Белоруссии. Хотя мы видим, что сразу после назначения командующего Сухопутными войсками Олега Салюкова еще одним замом командующего Объединенной группой войск в зоне спецоперации, он приехал в Минск. Возможно, это часть замысла начальника Генштаба на эту зимнюю кампанию. Потому что очевидно, что Украина не может на это не реагировать. Не может игнорировать переброску наших подразделений в Белоруссию. Часть резервов, которые могли бы быть задействованы в наступлении на Юге, Киев просто вынужден, по законам военной науки, перебрасывать на Север. То есть, Украина ослабляет свое давление в Донбассе за счет того, что купирует гипотетическую угрозу со стороны Белоруссии. И мы, я надеюсь, должны этим воспользоваться.

Украина не может игнорировать переброску наших подразделений в Белоруссию Фото: REUTERS

СОЛЕДАР: ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК

По Соледару Киев сейчас находится в стадии «принятие». Украинский военный журналист Бутусов сообщает, что город фактически потерян. Но рупор офиса Зеленского Арестович пока еще не объяснил аудитории, почему это «перемога» (победа по укр.). Могут ли ВСУ контратаковать Соледар? Да, но мы же понимаем, что для этого им нужны серьезные силы, надо снять их откуда-то. В Киеве не дураки сидят, но там идет противоборство пиара Зеленского и военной мысли командующего ВСУ Залужного. Если победит первое, то будет кровопролитная и безуспешная попытка отбить город. Если второе – Украина смирится с потерей города.

В любом случае, Соледар свою роль выполнил и для наших войск, и для Киева. Мы перемололи в этой мясорубке огромное количество живой силы противника, нанеся ему поражение, сопоставимое с Мариуполем. А Украина под этот шумок выцыганила у Запада новые типы вооружений – боевые машины пехоты «Брэдли» и танки «Леопард».

По Соледару Киев сейчас находится в стадии «принятие» Фото: REUTERS

Давайте без шапкозакидательства. Чем больше танков им поставят, тем большей проблемой это для нас будет. Да, эти танки использовались той же Турцией в сирийском конфликте против «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). И игиловцы вполне успешно эти танки жгли. То есть, это не какие-то непобедимые машины, которые сомнут нашу оборону. Нет. Но они, конечно, могут нам крови попить.

СЛЕДУЮЩИЙ - БАХМУТ

Что после Соледара? Очевидно, мы будем продолжать давить на Артемовск (Бахмут). Это очень важный узел обороны Донбасса. Один из важнейших. Фактически сейчас он уже с освобождением Соледара взят нами в клещи. Мы должны выйти на трассы, которые ведут в Краматорск и Славянск, то есть, перерезаем Артемовску все оставшиеся пути снабжения. Вот вам и крупный котел. После Артемовска мы уже выходим на ось от Авдеевки до Славянска, где, наверное, и состоится генеральная битва.

Очевидно, мы будем продолжать давить на Артемовск Фото: REUTERS

ЧТО ДЕЛАТЬ С АРТИСТАМИ-ПРЕДАТЕЛЯМИ

Мне кажется, мы излишне либеральны с ними. Посмотрите на Зеленского. Захотел – лишил гражданства того, кого считает нужным. Можно это делать по Конституции, нельзя – взял и отобрал паспорта у Медведчука и сотоварищей. Захотел - прямо в рождественскую ночь лишил гражданства 13 православных священников, вообще не оглядываясь на какую-то реакцию Запада, что там скажут защитники прав человека и т.д. Нам то тем более какая разница, что о нас подумает Запад. Мы про этот Запад всё прекрасно поняли. Этот Запад сейчас работает на разрушение России. В том числе руками прихлебателей, которые состоялись как творческие личности, накопили свой капитал благодаря нашей стране, а сейчас с безопасного расстояния льют грязь на мою Родину.

При этом тот же Гребенщиков говорит, что «с этими людоедами невозможно иметь дело, они психи, сумасшедшие, они в центре Европы устроили бойню». Слушай, ты вспомни, как ты на гитарке играл для Михаила Саакашвили, который убивал российских миротворцев из танка прямой наводкой. Почему-то ты его не считаешь людоедом, который в центре Европы развязал войну.

Поэтому мне кажется, можно применять к артистам-предателям строгие меры, лишать наград, формировать в обществе такую атмосферу, когда менеджерам-хапугам, владельцам ночных клубов станет невыгодно приглашать к себе какого-нибудь Валерия Меладзе на корпоратив. Равнение – на Хабенского, уволившего из театра актера Назарова с супругой за их скабрезные антироссийские песенки.