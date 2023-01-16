Почему экстренно закрыли Зимний театр в Сочи. Причины ЧП раскрыты

Здание Зимнего театра в Сочи. Фото: Олег УМАРОВ

Происшествие в Зимнем театре Сочи не на шутку взбудоражило общественность. Театр закрыли буквально за один день 6 января из-за внештатной ситуации: накануне в ходе осмотра здания инженеры зафиксировали повреждение стены. Немедленно собранная комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила все мероприятия в театре на неопределенный срок.

В этом году с 15 по 23 февраля в театре должен был проходить Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Однако в дирекции Башмета отметили, что новых мест проведения фестиваля не ищут.

- Сначала все испугались, но оказалось, что не так страшен черт, как его малюют, - отметил концертный директор Башмета Дмитрий Гринченко в ходе пресс-конференции в ТАСС 16 января. - Выяснилось, что повреждена не несущая стена, а одна из кирпичных перегородок. На сегодняшний день уже есть решение, что фестиваль пройдет в назначенные сроки, и место проведения менять не будут.

Также спикер отметил, что причиной инцидента стали подвижные сочинские грунты и специфика здания.

Напомним, что сочинский Зимний театр является памятником архитектуры федерального значения. Его архитектору Константину Черопятову удалось выполнить сложнейшую задачу: разместить здание лицом к курортному проспекту и одновременно к морю парадной стороной. Здание окружают 88 колонн по числу клавиш рояля.

По легенде, роскошным сооружением особенно гордился Иосиф Виссарионович Сталин. Специально для вождя в театре была построена литерная ложа, в которую можно было незаметно въехать на автомобиле.

В последний раз ремонт в Зимнем театре проводили в начале двухтысячных годов.