Верховный Суд РФ признал М.К.У* террористической организацией

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16 января 2023 года Верховный Суд России, рассмотрев административное исковое заявление Генпрокурора страны, признал международное движение «Маньяки Культ Убийц»* («Маньяки Культ Убийств»*, «Молодежь Которая Улыбается»*, М.К.У.*) террористической организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

«М.К.У.* создано на Украине и основано на нацистской идеологии, его цель – образование «расово чистого» государства. Продвижение идей М.К.У*. в сети Интернет направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к созданию атмосферы страха, росту социальной напряженности», - говорится в заявлении Генпрокуратуры России.

На судебном заседании было заявлено, что движение – не стихийное явление, а «элемент системы целевого деструктивного воздействия на молодежную среду с использованием информационных технологий».

Суд также определил, что М.К.У* является «спланированным формированием множественных сообществ для создания обстановки террора и дестабилизации ситуации в России».

Напомним, что участниками М.К.У.* на территории России были совершены десятки преступлений экстремистской и террористической направленности.

В прошлом году директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за период с 2021 по 2022 гг. правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельность свыше 150 членов сообщества «Маньяки. Культ убийц»*».

Отметим, что один из задержанных в прошлом году 18-летний член этой организации оказался сторонником украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У»*. Он занимался администрированием сайтов М.К.У* в России по указанию главаря организации - гражданина Украины Егора Краснова.

Украинские националисты через эти сайты призвали подростков к совершению на территории России террористических актов. За валюту.

За убийство обычных мирных граждан России, военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур, взрывы в домах, поджоги украинской разведкой предлагалось от нескольких сотен, до сотен тысяч долларов США.

Сам руководитель запрещенной в России националистической организации "МКУ"* Егор Краснов подозревается в организации 11 убийств в Московской и Ленинградской областях. Он находится в международном уголовном розыске.

*Признана террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации