Наливай российское: производство алкоголя в стране выросло на фоне санкций на 10%

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ценителям дорогого импортного алкоголя в прошлом году было не позавидовать. Производители известных брендов крепких напитков – виски, джинов и т.п. – один за другим заявляли о приостановке официальных поставок своего товара в Россию. Однако заливать эти грустные новости горькой россиянам не пришлось. В ответ на санкции отечественные производители взялись поставлять на рынок свое, родное. Аналитики Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка подсчитали, что производство алкоголя в России за год выросло почти на 10%, а ликерных вин – аж в 5,5 раза!

— В 2022 году мы наблюдали рост легальных продаж алкогольной продукции, - отметили в Росалкогольрегулировании. - Помимо увеличения продаж всего объема спиртного на 3,4% за 11 месяцев рост демонстрирует и производство — на 10,8%.

БОРЬБА С ПОДДЕЛКОЙ ПЛЮС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев называет несколько причин роста производства.

- Во-первых, это борьба с нелегальным рынком, которая в прошлом году велась успешно, - говорит Игорь Косарев. – Нелегального алкоголя производится все меньше. Его оттеснили с помощью государственных стратегий. В частности, были приняты законопроекты, ограничивающие оборот метанола.

Еще одна причина, по словам Игоря Косарева - локализация производства (она же импортозамещение). После ухода многих иностранных компаний в России увеличили выпуск собственного виски, джина и т. д.

Сыграла свою роль и политическая ситуация. В прошлом году россияне стали реже ездить за границу. А какой заграничный вояж без похода в дьюти фри или посиделок за бутылочкой чего-нибудь местного? Вот и пришлось россиянам вместо дегустации греческого узо и черногорской ракии поддерживать своего алкопроизводителя.

Слова эксперта подтверждают цифры. Например, по данным аналитической группы NielsenIQ, с начала этого года появилось 20 новых российских брендов виски. Оказалось, что производить их не сложно. Производители на месте разводят дистиллят, привезенный из Шотландии. Импортный виски в 2021 году в общем объеме потребления напитка составлял был 85%, а сейчас 40-45%. То есть в очередной раз подтвердилась известная всем истина - свято место пусто не бывает. И если какие-то мультинациональные мировые компании отказываются работать с Россией, вместо их продукции на полках будет другая.

- Произведенный в России джин уже сместил зарубежные бренды с первых строк в рейтинге продаж. Растет доля отечественных вин, ликеров, появляются ромы и кальвадосы российского производства, - рассказывает директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков.

Как росло производство нашего алкоголя в 2022 году Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ПО ВИНАМ ПОКА ОТСТАЕМ

Теперь о рекордсменах – ликерных винах. Если кто не в курсе, это напитки высокой крепости 12-16% и с повышенным содержанием сахара (около 20-22%). Это мадера, херес, вермут и т.д.

- Производство ликерных вин подскочило в разы, потому что у нас их мало раньше производили, - говорит руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. – А сейчас из-за ограничения импорта мы выпускаем их больше. Отсюда и рост. Но как бы то ни было существенного импортозамещения у нас пока не произошло. Поколебать позиции импорта пока смог только российский крепкий алкоголь. По винам мы еще отстаем.