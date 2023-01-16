Плейбой, геймер, крестный отец: в Италии арестован последний великий босс "Коза Ностры"

Полиция Италии провела задержание известного мафиозного главаря. Фото: REUTERS

Маттео Мессина Денаро по-прозвищу «Дьяболик» (в честь антигероя популярного в Италии комикса) успешно скрывался от властей с 1993 года, чуть-чуть не дотянув до рекорда другого своего «коллеги» по темным делишкам - Бернандо Провенцано, прятавшегося от правоохранителей на 8 лет дольше.

Представитель сицилийской «Коза ностры» был последним «великим боссом» (капо дей капи) этой могущественной преступной организации, остававшимся на свободе и находившемся на шестом месте в списке 10 самых разыскиваемых преступников в мире.

Для розыска Денаро его портрет 30-летней давности в 2011 году "состарили" при помощи компьютерных технологий. Фото: EAST NEWS

Вопреки гуляющей в интернете версии о якобы причастности тесно связанной с мафией советской певицы Елены Загорской к его вхождению в криминальный мир, кривая дорожка Маттео была предначертана с самого рождения. Его родной отец Франческо был членом, а затем и главой «семьи» сицилийского города Кастельветрано, да и кумом будущему «крестному отцу» приходился Антонино Маротта, «человек чести».

Впервые в поле зрения карабинеров и прокуратуры «буйный молодой человек с замашками мафиозного босса» попал в 1989 году, когда на него, как на одного из участников кровавой разборки между кланами Аккардо и Инголья, указали свидетели. А первое доказанное преступление он совершил в 1991 году, когда по его приказу был убит Никола Консалеса, владелец отеля. Вина бизнесмена состояла в том, что он пожаловался своей сотруднице (которая была на тот момент любовницей Мессины) на мафиози из клана Денаро.

Маттео Мессина Денаро. Фото: REUTERS

Маттео уже в те времена выделялся шикарным образом жизни, предпочитая дорогую одежду, модные аксессуары и в открытую гулявшего со своими избранницами по улицам родного города, чем кардинально отличался от других представителей «Коза Ностры». По слухам не гнушался он и сожительством с несовершеннолетними девушками. Другим нетипичным для мафиози такого ранга увлечением «Дьяболика» были компьютерные игры. Говорят, что на его вилле были установлены раритетные игровые автоматы с его любимыми «Донки Конг 3» и «Сэикэн Дэнсэцу 2», за которыми он мог «зависнуть» не на один час.

Маттео все 30 лет был очень осторожен и у карабинеров практически не было ниточек к месту его нахождения. Некоторое время считалось, что он вообще покинул территорию Италии и обосновался в одной из латиноамериканских стран.

Несмотря на имидж «плейбоя», Денаро никогда не был женат и не имел семьи, но именно его любвеобильность и стала одной из причин его поимки. Одна из его любовниц по имени Мария в середине 90-х была арестована за пособничество мафии и, благодаря найденному у нее посланию от руководителя «Коза Ностры» и двум ответным письмам удалось вычислить, что «Дьяболик» скрывается недалеко от родного города и не собирается покидать родную землю.

Тогда же вскрылось, что ему необходима регулярная медицинская помощь — гроза бизнесменов с рождения страдал сильной миопией, а также имел проблемы с почками из-за чего рано или поздно ему бы потребовался регулярный гемодиализ.

В итоге «босс боссов» был арестован 16 января в одной из частных клиник Палермо, в которой он уже в течении года проходил анонимное лечение под под вымышленным именем Андреа Бонафеде (распространенный сетевой псевдоним в Италии).

В тоже время, несмотря на рекордный срок нахождения в бегах и мировых рейтингах разыскиваемых, самым известным «беглецом» Маттео так и не стал.

Лавры в деле игры в прятки с полицией по праву принадлежат Микеле Загария - последнему из лидеров дома Казалези. В 2011 году после 16 лет поисков мафиозо был обнаружен в бункере на пятиметровой глубине, оборудонном камерами видеонаблюдения за соседними улицами и системой регенерации воздуха. Площадь укрытия составляла 65 квадратных метров, а вход в убежище располагался под полом ванной комнаты небольшой специально возведенной виллы. Более того, для «прикрытия» ее периодически сдавали в посуточную аренду ничего не подозревавшим обывателям.