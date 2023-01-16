Юрий Башмет рассказал, зачем грузины целуют его в грудь

Юрий Башмет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Музыкант Юрий Башмет отличается экстравагантностью в выборе украшений. Журналистам и поклонникам давно не дают покоя украшения маэстро. В ходе пресс-конференции в ТАСС музыкант разоткровенничался по поводу знаменитого медальона, который неизменно носит на груди поверх одежды.

Юрий Абрамович признался, что это не просто украшение, а талисман, полученный от грузинского патриарха Илии. Несколько лет назад Юрий Абрамович попал в неприятную ситуацию в Тбилиси: после концерта его окружила толпа митингующих. Люди требовали посадить музыканта в тюрьму на три года и оштрафовать на 75 тысяч долларов за то, что тот нарушил закон об оккупированных территориях и имел в паспорте штамп о пересечении абхазской границы. От негодующей толпы Башмету удалось скрыться, но вечер был безнадежно испорчен. Спас ситуацию патриарх Илия. Неожиданно он пригласил музыканта к себе и восстановил репутацию грузинского гостеприимства.

В конце вечера Илья сделал Башмету дорогой подарок: золотой медальон ручной работы с изображением Георгия Победоносца. "Носи это только поверх одежды", - строго-нстрого наказал патриарх.

С тех пор Юрий Абрамовиич не расстается с медальоном, хотя не раз замечал странную особенность подарка.

- Не раз так было, что если рядом со мной оказываются грузины, то они обязательно подбегают, целуют медальон и убегают, - признался маэстро.

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