Умерла мать Геннадия Селезнёва

Вера Фокина на церемонии прощания с сыном, Геннадием Селезневым, 2015 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 января 2023 года в Санкт-Петербурге на 98-м году жизни скончалась Вера Ивановна Фокина – мать Геннадия Николаевича Селезнёва, бывшего главного редактора ленинградской «Смены», «Комсомольской правды», «Учительской газеты» и «Правды», Председателя Государственной думы РФ двух созывов, человека, который так и не отказался от «левой» идеи социальной справедливости и который никогда никого не предал: ни сотрудников, ни соратников, ни сограждан, ни близких…

Если начинаешь всматриваться в судьбы выдающихся людей – а таким человеком Геннадий Селезнёв был безусловно – обязательно увидишь в его биографии любящую мать. Не надо спорить – не все матери могут и умеют любить своих детей так, как это сумела сделать мать Селезнёва: не сюсюкать, не требовать невозможного, не придумывать ему наилучшее, удобное, выгодное будущее, не орать, не заласкивать, а просто беззаветно любить, видя перед собой не игрушку или хулиганистого несмышленыша, который когда-нибудь выправится, а будущего взрослого человека, с которым и общаться следует по-взрослому, то есть доверять, дружить, советоваться, незаметно советуя правильное и разговаривая о важном.

Вера Ивановна была ровесницей «Комсомольской правды», коллективом и деятельностью которой восемь сложных лет в 80-е годы ХХ века успешно руководил ее Гена. Судьба не раз посылала этой женщине испытания. Последнее оказалось страшным: она пережила своего единственного сына.

На поминках по Геннадию Николаевичу Селезнёву в Москве, в июле 2015 года, его мама неожиданно сказала мне: «Я бы вам столько всего могла рассказать о нем…» Я поехала тогда к ней на ее 90-летие. Рассказы ее, прерываемые слезами, были записаны на диктофон, о них узнали читатели. Все-таки Вера Ивановна была очень сильной женщиной.