Природа бесчеловечности, смена пола, межвидовой секс: три научных эксперимента, которые шокировали человечество

Маргарет Ловатт решила, что обучение будет эффективнее, если Питер будет полностью погружен в человеческую языковую среду

Дельфин и русалка - трагическая история любви

Когда: 1964 - 1966 годы.

Кто проводил эксперимент: Джон Лилли, нейробиолог Калифорнийского технологического института.

Участники: дельфин по имени Питер и натуралист Маргарет Ловатт.

Изначальная цель: Джон Лилли предполагал, что дельфины способны имитировать звуки человеческого голоса. В результате интенсивных уроков Питер должен был заговорить по-английски.

Описание: Волонтер Маргарет Ловатт решила, что обучение будет эффективнее, если Питер будет полностью погружен в человеческую языковую среду. Тогда несколько помещений нижнего этажа лаборатории затопили водой примерно на 80 сантиметров и Питер с Маргарет 6 дней в неделю проводили вместе. Питер был дельфином-подростком, эксперимент совпал с периодом полового созревания и он часто сексуально возбуждался, что мешало занятиям.

- Питер очень интересовался моей анатомией, - вспоминает Маргарет. - Если мои ноги были в воде, он подплывал и терся о мои колени, или мою руку. Он явно испытывал ко мне вожделение. Проблема была в том, что во время полового возбуждения с ним совершенно невозможно было заниматься. Поэтому поначалу я отправляла его в общий бассейн, где жили еще два дельфина - девочки. Но это была долгая транспортная процедура, она занимала очень много времени…

В какой-то момент Маргарет надоели вынужденные перерывы и она решила, что проще самой помочь Питеру решить его проблему. Ласковые женские руки очень быстро достигали результата и вскоре занятия можно было продолжать.

“С моей стороны не было сексуального интереса, я воспринимала это, как почесать Питеру спину, избавить его от раздражения, - объясняла Маргарет. - Наше общение не было интимным, люди могли наблюдать за тем, что мы делаем. Но в то же время наша связь стала более тесной. Я скучала без Питера, радовалась, когда он появлялся”. Через какое-то время невинные сексуальные игры человека и дельфина стали достоянием публики. Порножурнал Hustler опубликовал идиотскую статью “Межвидовой секс: люди и дельфины”. Чтобы знакомые не были шокированы, Маргарет (она к тому времени вышла замуж за фотографа из лаборатории) выкупила экземпляры журнала во всех двух газетных киосках острова.

Маргарет надоели вынужденные перерывы и она решила, что проще самой помочь Питеру решить его проблему

Результаты: Спустя два года Лилли потерял интерес к эксперименту - дельфин так и не заговорил. Питера отвезли в другую лабораторию, она располагалась в здании, где ранее размещался банк. Бассейны были во много раз меньше, а условия содержания во много раз хуже. Но главное Питер не выдержал потрясения от разлуки с предметом своей любви. Через несколько недель после переселения дельфин умер.

Мальчик, воспитанный как девочка

Когда: 1967 - 2004 годы.

Кто проводил эксперимент: психолог Джон Мани из Университета Джона Хопкинса.

Участники: близнецы Дэвид Реймер (до 15 лет Бренда Реймер) и Брюс Реймер.

Изначальная цель: Джон Мани выдвигал теорию, согласно которой, сексуальная идентичность человека развивается в результате социального обучения с раннего детства. И половую ориентацию можно изменить с помощью вмешательства извне.

Описание: Мальчику было 8 месяцев, когда хирург неудачно сделал ему обрезание (малыша лечили от фимоза). Применялся новый метод - электрокоагуляция, прижигание - и крошечный пенис ребенка сгорел. Шокированные родители обратились к психологу Джону Мани, которого видели по телевизору. Тот посоветовал сменить ребенку пол и воспитывать его, как девочку. В то время медики не слишком далеко продвинулись в деле реконструкции полового члена, а вот пластика влагалища уже была доступна. Мани объяснял, что разумнее сделать из ребенка счастливую женщину, чем депрессивного мужчину без пениса. Только потом родители узнали, что их дети стали жертвами бесчеловечного эксперимента. Здоровый брат-близнец - Брайан - представлял собой идеальный контрольный образец и Мани мог проверить правильность своей теории. Несчастному мальчику ампутировали яички и начали воспитывать как девочку Бренду. Периодически семью навещал Джон Мани, вел дневник наблюдения, заставлял мальчиков раздеваться и имитировать движения мужчины и женщины в постели. “Детская репетиция сексуальной игры.. важна для здоровой гендерной идентичности взрослого человека», - убеждал безумец окружающих. Дети возненавидели профессора.

Брайан и Бренда

В подростковом возрасте Бренде стали давать женские гормоны, чтобы росла грудь и формировалось женское поведение. Однако природу не обманешь. Бренда вела себя в школе и дома, как дерзкий мальчишка - затевала драки, любила спортивные игры, терпеть не могла платья, отказывалась ходить в туалет по маленькому сидя.

Перед тем, как делать операцию по формированию женских половых органов отец рассказал 14-летней Бренде правду о смене пола. Подросток был в шоковом состоянии, он трижды пытался покончить с собой. К счастью, неудачно. Потом он решил сделать все, чтобы стать мужчиной по имени Дэвид. Лег на операцию по удалению грудей, ему кололи курсы инъекций тестостерона и сделали фаллопластику (к этому времени такие операции уже широко применялись). В возрасте 25 лет Дэвид женился на женщине с тремя детьми.

История Дэвида опровергает распространенные разговоры о том, что человеку можно навязать пол вопреки его генетической природе. “Живя как Бренда, Реймер не идентифицировал себя, как девушку. Он подвергался остракизму и издевательствам со стороны сверстников (которые называли его «пещерной женщиной»), но ни платья с оборками, ни женские гормоны не заставляли его чувствовать себя женщиной!” - писал журналист Джон Колапинто, которому Дэвид рассказал свою историю.

Результаты: Терапия, в которой Мани заставлял участвовать близнецов, нанесла им глубочайшую эмоциональную травму. Брайан пристрастился к наркотикам и умер от передозировки в возрасте 36 лет. Спустя 2 года - в 2004 году, его брат Дэвид покончил с собой выстрелом из обреза. Формальным поводом стало решение супруги уйти от него. Родители обвинили в смерти своих детей Джона Мани и его изуверские эксперименты.

Источник зверства - привычка к повиновению

Когда: первые опыты начались в 1963 году.

Кто проводил эксперимент: психолог Стэнли Милгрэм из Йельского университета.

Участники: добровольцы - им всегда доставалась роль “учителя”, нанятые актеры играли роль “учеников”. Роли якобы распределялись по жребию, но на самом деле все было подстроено.

Изначальная цель: выяснить почему миллионы немцев в гитлеровской Германии хладнокровно принимали участие в массовом уничтожении людей в концлагерях. Вначале Милгрэм полагал, что причиной стала специфическая склонность немцев к дисциплине и повиновению. Поэтому основной эксперимент предполагалось провести в Германии. Но оказалось, что нет никакой необходимости ехать так далеко.

Психолог Стэнли Милгрэм

Описание: Участникам эксперимента объясняли, что ученые выясняют влияние боли на остроту памяти. “Ученики” должны были заучивать слова, а “учителя” - наказывать за каждую ошибку разрядом тока. Причем, с каждой новой ошибкой мощность разряда увеличивалась. Перед началом опыта и “ученик”, и “учитель” получали слабый удар током, для того, чтобы проверить, как работает система. Затем “ученик” уходил в другую комнату, а “учитель” оставался за пультом. Через некоторое время удары током достигали очень больших значений (информация об этом был снабжен каждый из 30 переключателей. Актеры за стенкой выли и кричали от боли (на самом деле они просто делали вид и электрических разрядов не получали). Ученые хотели узнать в какой момент добровольцы прекратят пытки, которые должны были доставлять людям большие мучения. Некоторые “учителя” действительно хотели прекратить эксперимент, но экспериментатор (для этой роли выбирался видный авторитетный мужчина) требовал продолжения банкета. О нет, добровольцам никто не угрожал! В арсенале экспериментатора были всего 4 невинные фразы:

- Пожалуйста, продолжайте.

- Эксперимент требует, чтобы вы продолжили.

- Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжили.

- У вас нет другого выбора, вы должны продолжать.

Если “учитель” отказывался продолжать после четвертой фразы, эксперимент прерывался. Но в среднем 65 процентов испытуемых издевались над жертвами до тех пор, пока экспериментатор сам не давал команду “стоп”.

Результаты: Оказалось, что садистами и изуверами могут быть самые обычные люди, в сознании которых укоренилось необходимость повиновения авторитетам. Следовательно, газовые печи-душегубки, концентрационные лагеря могут появиться в любой стране, где народ не способен противостоять давлению “экспериментаторов”.