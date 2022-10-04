Люди ищут в смартфоне смысл жизни: Учёные поняли, как мы попадаем на крючок психологического самообмана

Поиски наверняка окажутся бесконечными, предупреждают социологи Фото: Shutterstock

Если вы то и дело берёте в руки свой смартфон, возможно, вы ищете в нем …смысл жизни. К такому выводу пришли социологи Университета Бэйлор и Университета Кэмпбелл (США). И поиски смысла жизни с помощью телефона наверняка будут бесконечными, предупреждают они.

Почему? Смартфон обеспечивает неограниченный доступ к информации в любое время и в любом месте (в отличие от того же компьютера, где по идее тоже можно искать все, что угодно). И это даёт людям иллюзию, что они активно стремятся к чему-то более важному и значимому. Ищут суть и смысл. Которых, похоже, он хватает им в реальной жизни.

Причём не так уж важно, что именно человек с мобильником делает: листает соцсети, смотрит новости или проверяет курс рубля и акций в банковском приложении. Хотя это тоже имеет значение.

Ученые считают, что сложная взаимосвязь между поисками смысла жизни и бесконечными заглядыванием в телефон (что там нового, какие уведомления) базируется на том, что его владелец чувствует себя несчастным и одиноким.

- Людям вообще свойственно искать смысл - в отношениях, работе, вере, во всех сферах жизни, - философски замечает Кристофер Пайпер, преподаватель Университета Бэйлор. - Нас же, как исследователей, интересовала роль в этих поисках смартфона и тех соцсетей и СМИ, к которым благодаря ему у нас есть доступ в любой момент.

Вывод? Поиск сам по себе может в какой-то момент стать - а точнее, показаться - единственным смыслом, считает Пайпер.

- Мы обнаружили социальный механизм, который вовлекает нас в использование смартфонов и может держать нас на крючке, обостряя одиночество и привязанность к гаджету, хотя ищем мы как раз обратного.

Женщины попадаются на этот «крючок» вдвое чаще мужчин, показывают результаты исследования.

Однако есть и парадоксальные данные. У людей, которые проводят в интернете и соцсетях чуть ли не весь день, никакой связи между наличием (или отсутствием) смысла жизни и привязанностью к смартфону социологи не обнаружили!

Всех участников (а их было 1500 человек) поделили на несколько групп в зависимости от того, как часто они припадают к живительному источнику информации в виде телефона. И только у группы самых заядлых пользователей - кто проводил в интернете 6 часов в день и не меньше 3 часов в сутки зависал в соцсетях - не нашлось связи с поиском смысла жизни. Казалось бы, должно быть наоборот!

- Возможно, на этом уровне человек уже не чувствует привязанность к смартфону, а воспринимает его как часть себя. Мы же не говорим о привязанности или зависимости от своей ушей или лёгких, - предполагает Джастин Нельсон, один из авторов исследования. Да уж, странно было бы искать в ушах смысл жизни, да ещё по шесть часов в сутки.