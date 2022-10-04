«Это была ошибка»: Похудевшая на 10 кило Седокова сообщила о проблемах со здоровьем

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-«ВИА Гре» Анне Седоковой удалось всего за два месяца скинуть 10 килограммов. Похудеть певица смогла благодаря жесткой диете и ежедневным тренировкам. Но, как выяснилось, победа над лишним весом далась ей нелегко. Измученный голоданием организм дал сбой. В соцсетях артистка сообщила о проблемах со здоровьем.

Два месяца Седокова держалась и старалась не есть после шести часов вечера. Но все-таки не выдержала и сорвалась. Певица пожаловалась поклонникам, что решила поесть ночью после концерта, и это нанесло серьезный удар по ее организму. Сначала артистка решила, что отравилась. Но потом поняла, что ее тело отомстило ей за сломанный режим питания.

- Я тут так сильно отравилась. Решила после концерта побаловать себя. Думала, поем ночью. И это была, конечно, ошибка, - рассказала Седокова в своем Telegram-канале.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» спросила у своих подписчиков совета, как быстрее всего победить отравление. Анна призналась, что стала жертвой собственного чудовищного эксперимента.

- Организм уже отвык есть по ночам, и я его сильно поломала, - рассказала певица ослабевшим от болезни голосом.

Певице удалось всего за два месяца скинуть 10 килограммов. Фото: соцсети.

Ранее поклонники были уверены, что так быстро преобразиться исполнительнице помогла липосакция. 39-летняя Седокова сейчас живет в США, где процедура откачивания жира считается нормой. Сама же Анна уверяет, что это – результат жесткой диеты и интенсивных занятий спортом.

- Ем один раз в день, но вкусно. Хожу минимум 12000 в день, каждый день увеличивая количество шагов на 100. Потому что я хочу быть лучше себя вчерашней. Каждый день. Тренируюсь пять раз в неделю. Нет никаких волшебных таблеток. Просто однажды ты подойдешь к зеркалу и скажешь: «Все достаточно», - рассказывала певица в соцсетях.

В таком режиме Седокова жила с середины лета. Переехав в США вслед за мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, Анна перестала гастролировать и давать концерты. Звезда расслабилась, стала налегать на гамбургеры и картошку фри. Как результат – поправилась до 73 кило.

- Вы бы видели мое лицо, когда я подходила к зеркалу и видела там свое отражение. 73,5 килограммов. Картошечки, спагетти, хлеба, булочек и всей вкуснятины. А потом видео, как я дарю щенка. На нем я предстала в весе 73 килограмма, - говорила Седокова.

Увидев это видео, хейтеры принялись обзывать Анну толстой. Певица не выдержала прессинга и решила заняться спортом.