Не вытирайте ноги о генералов

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Героя России генерал-полковника Александра а Лапина в выводе войск из Красного Лимана. Он назвал действия высокого военачальника «неправильными». Потому что Лапин «выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР) и не обеспечил военных необходимой связью, также в названный район не поступали дополнительные боеприпасы… Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор».

Я понимаю горячий темперамент Кадырова, принимаю многие его резонные возмущения. Но давайте сначала разберемся.

Да, сдача Красного Лимана – досадная. Да, командовал группировкой в том районе Лапин. А теперь зададимся простыми вопросами:

1. До начал спецоперации Лапин командовал войсками Центрального военного округа. В его группировке «Центр» на краснолиманском направлении были только его бойцы? Нет. Там была сборная «солянка» в основном из 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, наших резервистов, добровольцев и мобилизованных «луганчан». Причем, количество наших войск на участке главного прорыва было раза в 3-4 меньше наступающих. Лапин просил подкрепление? Просил. Подошло оно вовремя? Нет.

Генерал-полковник Александр Лапин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Второе обвинение - Лапин «не обеспечил военных необходимой связью». А генерал что, - эти средства связи мог из своего кармана достать? Да нет же! Он эту связь (как и недостающие беспилотники) с первых дней операции выпрашивал. Получил в достаточном количестве? Нет.

3. Идем дальше. Из-за Лапина «в названный район не поступали дополнительные боеприпасы». Лапин каждый день запрашивал их. Но противник перерезал маршруты доставки, уничтожал колонны с боеприпасами еще на подступах к Красному Лиману.

4. Помимо этого, Кадыров утверждает, что Лапин «отсиживается в Луганске». «Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них?».

Ну, Лапин в Луганске не отсиживался, туда он был отправлен для контроля за войсками гарнизона во время референдума.

5. И, наконец, глава Чечни назвал генерала бездарем. Тут стоит напомнить, что «бездарный» генерал Лапин брал мощно укрепленные города и получил за это звание Героя России. Вот как отозвался о Лапине еще один Герой, ветеран обеих чеченских кампаний Сергей Воронин: «Под командованием Лапина армейские подразделения в ходе спецоперации показали себя с лучшей стороны, а от его боевых товарищей я слышал только положительные отзывы. Решение, которое было принято Лапиным по Лиману, единственно правильное в сложившейся обстановке».

А я бы тут добавил: еще неизвестно, сколько сотен бойцов спас от гибели или плена в «котле» генерал Лапин, приказав отходить на новые рубежи…

Вот как, в частности, отзываются о Лапине его сослуживцы:

«С Лапиным довелось столкнуться лично ещё в Сирии, во время первого взятия Пальмиры. На наших глазах он тащил за шиворот сирийских военачальников на передний край, когда они не могли доложить, где их сбежавшие войска»…

Какие награды у полководца?

• Золотая Звезда Героя РФ(2022);

• Орден Святого Георгия IV степени (2017);

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами;

• Орден Александра Невского;

• Орден Мужества;

• Орден «За военные заслуги»;

• Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

• Медаль «За боевые отличия».

К вопросу о проблеме…

Во время Великой Отечественной и других войн не было ни одного нашего полководца, которому не приходилось был сдавать позиции или отступать. Но в итоге все они побеждали врага…

А вдогонку на мою личную почту военного обозревателя «КП» пришло еще вот такое письмо:

"Видим сколько грязи льется на нашего командующего группировкой Отважных генерала Лапина. Мы - из той группы, которая всегда находилась с ним, мы за правду!

Командующий всегда с нами рядом, не вылазит с переднего края. На Лиманское направление его бросили исправлять критическое положение уже тогда, когда притворные дивизии другого округа (их уже все на фронте знают) бросали свои позиции. Спасать ситуацию Лапин должен был без наших родных соединений, с ним прибыло всего 10% группировки Отважных, я среди них.

Оборону строили буквально с колёс. Противник бросил на нас, основные силы ВСУ, перевес у них в 15 - 20 раз. И при этом соотношении, в явном меньшинстве, мы бились три недели!

И еще есть же видео - наступление с форсированием Северского Донца в мае. До противника - 800 метров. Вопреки мнению людей, сидящих в теплых местах, Лапин там со своими на передовой..".

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