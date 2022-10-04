Пределы территорий определяются границами на день образования и день принятия в состав России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предпоследний шаг сделан – Совет Федерации ратифицировал закон о вступлении в состав России Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Теперь документ должен подписать Владимир Путин и страна уже официально прирастет новыми территориями.

- Давайте поздравим жителей с этим историческим событием. Мы завершили этот этап, и теперь у нас появились новые четыре субъекта Федерации. У нас теперь 89 субъектов. Незамедлительно одобренные нами законы будут направлены на рассмотрение президенту, - заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Договоры о присоединении земель Владимир Путин подписал еще в пятницу, 30 сентября. По правилам, потом их должен был рассмотреть Конституционный суд и обе палаты парламента. Эти фазы благополучно пройдены за три последних дня. Ожидаемо никто возражать не стал.

В документах написано, что «пределы территорий определяются границами на день образования и день принятия в состав» России. Видимо, речь об административных границах, оставшихся еще от Украины. Потому что, если говорить о фактически контролируемой территории, то никакой границы там нет, да и обстановка меняется достаточно быстро.

Сейчас под нашим контролем немногим больше половины ДНР, две трети Запорожья, четыре пятых Херсонщины и вся Луганская республика. Когда Владимир Владимирович подпишет законы о вступлении регионов, получится, что часть страны находится под контролем вражеской армии. Такого не было с Великой Отечественной.

Но подписать законы – только начало. Официально до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

- Необходимо формирование правового поля. Это этап, который надо пройти. Конечно, сейчас будет легче, во многом уже часть пути пройдена. Мы отрабатывали вопросы гармонизации законодательства и с ЛНР, и с ДНР. Отдать должное Запорожью и Херсону - они самостоятельно многое сделали. Все это уже заложило хороший фундамент для того, чтобы мы эту работу продолжили, - рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПЛОЩАДЬ И НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ:

Площадь:

• Российская Федерация — 17 125 тыс. кв. км

• Луганская Народная республика — 26.7 тыс. кв. км

• Донецкая Народная республика — 26.5 тыс. кв. км

• Херсонская область — 28.5 тыс. кв. км

• Запорожская область — 27.2 тыс. кв. км

Итого: 17 125 + 26.7 + 26.5 + 28.5 + 27.2 = 17 233.9 тыс. кв. км

Население:

• Российская Федерация — 146 200 тыс. человек

• Луганская Народная республика — 1 400 тыс. человек

• Донецкая Народная республика — 4 100 тыс. человек

• Херсонская область — 1 000 тыс. человек

• Запорожская область — 1 636 тыс. человек

Итого: 146 200 + 1 400 + 4 100 + 1 000 + 1 636 = 154 336 тыс. человек