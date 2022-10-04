Первый искусственный спутник Земли был изображен на картине XVI века

Верхняя часть алтарной картины кисти Вентуры Салимбени.

В канун славного юбилея - 65-летия запуска ПС-1 Спутника-1 или точнее Простейшего спутника-1 – соцсети взбудоражила алтарная картина кисти итальянского художника Вентуры Салимбени. «Прославление таинства Евхаристии» - так называется его произведение. Написана оно в 1595 году. Находится в церкви Святого Лаврентия в небольшом итальянском городке Монтальчино, расположенном в 110 километрах к югу от Флоренции.

Евхаристия – иное название Святого Причастия, христианского обряда.

В верхней части картины изображена Святая Троица - Отец, Сын и парящий над ними Святой Дух в виде голубя. А чуть ниже - темный, отливающий металлическим блеском шар. Ну, вылитый «Спутник-1»! Из него еще и антенны торчат! За них держатся Бог-Отец (справа) и Сын его Иисус Христос.

У мистиков две гипотезы. Первая: Бог позволил художнику заглянуть в будущее. Живописец увидел советский «Спутник-1» и воспроизвел его на полотне, как мог, несколькими веками раньше.

Вторая гипотеза: Бог телепатически надоумил Сергея Королева создать ПС-1 именно в виде сферы с антеннами и параллельно внушил художнику изобразить этот объект. От этого реальный аппарат и тот, что на картине XVI века, столь похожи.

Байка известная. И скептики, мягко говоря, усомнились в ней еще 5 лет назад, когда впервые появилась столь идеалистические представления. По мнению далеких от мистики людей, шар на картине, конечно же, не спутник. Это так называемая сфера Мира (Sphaera Mundi), она же сфера Вселенной. Живописец изобразил ее в том виде, в каком тогда представляли мироздание - согласно популярному одноименному трактату, написанному неким Джоном Галифаксом еще в XIII веке. Трактат повествовал о явлениях, происходящих в результате суточного вращения сферы Вселенной.

Объекты на картине и документальной фотографии потрясающе похожи!

Штыри, торчащие из сферы, никакие не антенны, а скипетры - символы власти Отца и Сына над Вселенной. Поэтому неудивительно, что они в ее сферу и упираются. А если присмотреться к странным огням на шаре, то можно увидеть, что они - Солнце и Луна.

Казалось бы, скептики напрочь лишили картину какой-либо двусмысленности. Но мистики нашли чем крыть. Подметили, что лишь Вентура Салимбени пририсовал к «Сфере Мунди» антенны, ну или скипетры, которые сделали ее похожей на космический аппарат ХХ века. На всех других средневековых полотнах из сферы ничего не торчит. Может, и в самом деле было художнику видение советского спутника?

Да и сама идея сделать космический аппарат в виде «Сферы Мунди» довольно символична для первого в мире искусственного спутника Земли. Вдруг и советским конструкторам однажды пришло озарение свыше?