Портрет современного учителя: женщина 50+, подрабатывает репетиторством, любит детей

Коллективный портрет получился по результатам масштабного исследования Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 октября будем поздравлять учителей с их профессиональным праздником. А кто учит наших детей? Вот какой коллективный портрет получился по результатам масштабного исследования, которое провели онлайн-школа для детей и подростков Skysmart и Первый национальный психолого-педагогический институт Педсовет. В опросе участвовали 2176 педагогов со всей России (от Москвы до Владивостока), а также из Беларуси и Казахстана.

Демографический срез

Профессия учителя была и остается женской. 92% опрошенных — женщины. И если не подтянется молодая смена педагогов-мужчин, праздник можно будет переименовывать в День Учительницы.

Возраст учителей

Средний возраст педагогов - 46-55 лет (39,5%). Еще треть (31,9%) предпенсионного возраста 56-65 лет, 7,4% - работающие пенсионеры.

Молодежи в разы меньше: 16,2% - 36-45-летние, 4,1% - в возрасте 26-35 лет и лишь 0,9% вчерашних выпускников, которым сейчас от 19 до 25 лет.

Где работают учителя

Большинство (77,5%) преподают в государственных общеобразовательных школах. 3,8% занимается оффлайн-репетиторством, 3,4% работает в оффлайн-школах дополнительного образования. 3,3% преподает в вузах. Онлайн-репетиторством занимается 3%, а 2,7% дают частные уроки и онлайн, и оффлайн. 2,4% учит детей в частных школах, 1,6% работает в онлайн-школах дополнительного образования (таких, как Skysmart).

Как учителя попали в профессию

27,6% опрошенных назвали себя потомственными учителями.

65,1% признались, что с детства мечтали посвятить себя педагогике.

У 94,3% есть педагогическое образование, есть и такие, кто пришел в преподавание из других профессий - 5%.

Почему выбрали учительство

46,8% - потому что нравится учить людей и передавать им свои знания и опыт.

38,6% - из любви к детям.

34,2% - назвали профессию своим призванием.

30,3% - захотели быть полезными для общества.

12,9% - мечтают изменить систему образования к лучшему.

9,7% - пошли по стопам родителей-педагогов.

3,2% - нравится быть в центре внимания.

3,1% - просто не смогли поступить на другой факультет.

2,2% - чтобы в будущем сделать карьеру в сфере управления образованием.

За что любят свою работу

Наибольшую радость учителям приносит общение с детьми (65,2%) и любовь к своему предмету и преподаванию в целом (55,7%).

41% особенно мотивируют успехи учеников и благодарность выпускников.

Ценятся и прагматические факторы: 31% назвали ключевым для себя гарантированный длинный отпуск летом, 11,8% - работу рядом с домом.

Учителя, преподающие онлайн или работающие на полставки, отмечали, что работа дает им гибкий график и мобильность (8,3%), а также возможность совмещать несколько работ (8,2%).

Что не нравится учителям

68,2% назвали самым существенным минусом большое количество бумажной работы, из-за которой не остается времени на творчество.

52,6% пожаловалось на маленькие зарплаты. Примерно столько же (51,5%) недовольно низким престижем профессии учителя.

36,9% отметили недостаточную мотивацию учеников. Впрочем, и у самих учителей с мотивацией не все в порядке: 35,8% признались, что страдают от эмоционального выгорания.

13,7% сетовали, что ученики не признают учительского авторитета. 10,7% недовольны тем, что ученики постоянно списывают. А 7% тяготит необходимость готовить детей к экзаменам и олимпиадам, потому что это стресс для всех.

Критерии успешности учителя

67,3% считают самым важным интерес ученика к обучению, 58.9% - рост уровня знаний по предмету, 44,8% - умение понятно объяснить тему на уроке.

Авторитет среди учеников - показатель успешности для 42,8% опрошенных. Авторитет в профессиональном сообществе отметили лишь 30,3% опрошенных.

28% назвали главным мерилом высокие оценки учеников на экзамене, 21,1% - создание собственной методики преподавания и лишь 12,2% упомянули высокий доход.

Как улучшить систему образования?

Был и такой пункт в опросе. Среди принципиальных изменений 65,8% учителей называет сокращение бюрократической нагрузки, так как отчеты и прочие формальности отнимают слишком много времени. В онлайн-школах никаких бумаг, даже проверка домашки автоматизирована, поэтому там больше учителей до 40 лет.

63% считают, что нужно повышать статус и престиж профессии учителя. 55,6% уверены, что начинать нужно с повышения учительских зарплат.

41,7% хотели бы улучшить мотивацию учеников, 28% указали на важность социальных льгот, а 16,8% полагает, что необходимо улучшить коммуникацию с родителями учеников.

СКАЗАНО

Вдохновения, уважения, уверенности!

- По опыту нашей школы, знаю, что учить взрослых легче, потому что у них есть осознанная рациональная мотивация. С детьми все иначе, для них это обязаловка, - говорит Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы Skyeng. - Заставлять учиться — всегда тупиковая история, а вот помочь выработать внутреннюю мотивацию хоть и сложно, но гораздо эффективнее с точки зрения образовательного результата. В День Учителя желаю преподавателям, учителям, репетиторам нашей страны быть уверенными в выборе профессии. А также вдохновения, без которого немыслим интерес к учебе наших детей.

- Сегодня у учителей непростая задача: не только подготовить выпускника к поступлению в вуз, но и помочь развивать мягкие навыки в ответ на запрос нынешнего работодателя, - добавил Евгения Комова, руководитель отдела дистрибуции контента Педсовета. - Желаем педагогам оставаться источником знаний и вдохновения для учеников, постоянно расти, учиться и своим примером показывать, что стоять на месте - это делать шаг назад. А мы желаем только вперед! — Комова Евгения, руководитель отдела дистрибуции контента Педсовета