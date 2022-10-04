Шойгу: к концу года в Мариуполе возведут еще девять зданий

В разрушенном Мариуполе возводят новые здания. Фото: Олег АДАМОВИЧ

На прошедшем селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, как идет строительство социальных объектов на Донбассе: «После взятия под контроль Мариуполя, практически полностью разрушенного ВСУ и нацбатами, Верховный главнокомандующий поставил задачу восстановить пострадавшую инфраструктуру города и обеспечить жильем всех лишившихся этого жилья и специалисты военно-строительного комплекса выполняют данное поручение в круглосуточном режиме».

По словам министра в Мариуполе уже завершено строительство трех домов под ключ и благоустройство прилегающей территории общей площадью 40 тысяч квадратных метров.

«До конца года планируется возвести еще девять зданий», - сказал Шойгу.

Также по словам главы военного ведомства, «за такой короткий срок, фактически за 85 дней, в Луганске и Мариуполе построены два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест с палатами полностью оснащены современным оборудованием».

Шойгу напомнил, что военные строили за 40 дней построили водовод из Ханженковского водохранилища до канала «Северский-Донец - Донбасс» общей протяженностью около 90 километров и обеспечили им подачу 72 тысяч кубометров воды в сутки жителям Донецка и прилегающих населенных пунктов.

Восстановлена и подача воды в Волновахе. По словам Шойгу там завершено строительство водовода, что позволяет подавать 35 тысяч кубометров воды в сутки.

Министр поблагодарил за «эффективно проделанную работу» военных строителей и всех, кто им помогал за восстанавливать знаковый мемориальный комплекс «Саур-Могила».