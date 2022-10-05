Датская философия «хюгге» на российский лад: покупатели стали активнее интересоваться жильем, стилизованным под Европу

Уровень стресса, который и так является постоянным спутником городского человека, зашкаливает и врачи давно бьют тревогу, призывая не только не смотреть новости, но и стараться жить в комфортных условиях, чтобы дома ощущать себя защищенным от внешнего мира. Психологический комфорт жилища, безопасность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне – все это очень важный аспект счастливой жизни и стабильно развивающегося общества.

Есть страны, жители которых считают себя особенно счастливыми. Исследование на эту тему традиционно проводит ООН и в 2022 году в пятерку лидеров попали: Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция и Исландия. Оценивается «уровень счастья» по совокупности целого ряда показателей – это уровень жизни, социальные гарантии, зарплаты, и то, что состояние, которое можно охарактеризовать словом «хюгге», которое берет свое начало в Дании.

Дания не зря считается одной из самых счастливых стран в мире, жители этой европейской страны создали целую философию счастливой жизни, которая действительно делает жизнь гармоничной.

Держится «хюгге» вовсе не на зоне шенген, а на совсем иных китах. Перевести это понятие можно как «Уютное счастье». То есть, жизнь счастливого датчанина протекает в тесном общении с семьей и друзьями, в комфортной обстановке, а приятном и безопасном месте, в общении с природой и хорошей экологией.

Большинство из слагаемых хюгге доступно и нам, россиянам, главное научиться каждый день получать от жизни положительные эмоции и не тратить время на досадные неудобства.

Где твой дом?

Психологи не редко говорят, что тон нашей жизни задает место, где мы живем. Представьте, что ваш дом вдруг оказался в Дании: по улицам едут велосипедисты (это основной вид транспорта у датчан), на детских площадках играют дети (многие без присмотра родителей, так как уровень преступности там очень низкий), дома уютно и комфортно, все необходимое можно купить в своем же дворе, а за домом начинается лес, куда можно отправиться на прогулку после трудового дня.

Попасть в Европу по понятным причинам, сегодня не просто. Да и разовая поездка вряд ли даст ощущение хюгге надолго, можно пойти иным путем. Эксперты рынка недвижимости настаивают, что среди многообразия предложения на рынке недвижимости встречаются по-настоящему европейские варианты, таких, что даже в московском регионе можно жизнь, словно в той же условной Дании.

Обустроить маленький мирок – российский хюгге - взялся крупнейший девелопер Москвы ГК ФСК. Жилой комплекс «Датский квартал» вобрал в себя все слагаемые счастливой жизни: безопасность и удобство, хорошая экология и возможности развития.

Жить в большом городе вовсе не означает погружаться в суету. По мере того, как дистанционная работа все активнее заменяет офисную, люди более осознано делают выбор в пользу своего комфорта. Еще десятилетие назад приоритетом во время

поиска жилья была доступность до метро, сегодня – наличие парков и лесных массивов, хорошая экологическая обстановка и минимум суеты.

Осознанный покупатель предпочитает жилье вдали от круглосуточно движущихся шоссе и городского шума. В приоритете возможность вести здоровый образ жизни, занятия спортом, эко-досуг.

География интереса застройщиков шагнула за пределы МКАД, именно здесь в лесах растут мини-кварталы, имеющие свою особую атмосферу уюта и неспешности загородной жизни, но не лишенные всех инфраструктурных удобств, которые нужны современному человеку.

Первый hugge-квартал

«Датский квартал» имеет все шансы стать первым российским hugge

и задать тренд на свою «уютное счастье» в окружении приятных пейзажей, но по разумным ценам.

ЖК относится к категории «комфорт+», что означает повышенные требования к качеству строительства и включение в проект ряда опций, соответствующих жилью бизнес-класса при сохранении демократичной цены.

Что же будет в современном Hugge-квартале: начнем с точки на карте. Тот, кто вынужден каждый день добираться до работы, знает, как правильно выстроенные логистические цепочки могут упростить жизнь. ЖК расположился в городском округе Мытищи, вблизи поселка Нагорное. Собственный выезд на МКАД (а тот кто за рулем, наверняка оценит!) обеспечивает дорогу до города всего за 10 минут. Путь до метро «Алтуфьево» , «Бибирево» и «Медведково» на общественном транспорте составляет 10-11 минут, пешим ходом – около получаса.

Такая территориальная отдаленность обеспечивает соседство с лесным массивов, площадью более 400 га. Рядом Пироговское, Пяловское, Учинское и Пестовское водохранилища. Путь до них займет не более 20 минут на машине. Столько же пешим ходом до стариной усадьбы «Неклюдово», Медведковского лесопарка и Лиазоновского питомника.

А что для тех, кто воспитывает детей?

Прежде всего, безопасные дворы без машин. С продуманными игровыми и спортивными площадками, зонами для отдыха.

Параллельно с жилыми домами на территории возводятся муниципальная школа и два муниципальных детских сада, а также собственный медицинский центр.

В шаговой доступности (12 минут пешком) гимназия Петра великого, а за 8 минут на машине можно добраться до школы-пансионата «Город Солнца». То есть, можно удовлетворить все самые разнообразные образовательные потребности.

Формы, приятные глазу

Современный покупатель взыскателен не только к внешней картинке, но и внутреннему содержанию. Квартира должна быть не только разумной по соотношению цена-качество, но и функциональной, без простаивающих коридоров и бесконечных дверей.

Архитектура российского hugge-квартала предполагает более 90 различных видов уникальных планировок. Можно найти студию в 25 квадратов, а можно двухуровневую квартиру в 125 квадратов, свои форматы найдут и семейные пары и гордые индивидуалисты.

Ценник на квартиры в «Датском квартале» стартует от 6,3 миллионов рублей

Квартиры от 6,3 млн рублей, а, например, уютную «двушку» в 53 квадрата можно купить за 9,1 млн рублей.

Отдельный совет от риэлторов: современный рынок диктует гибкие условия ценообразования. Интересуйтесь акциями и индивидуальными предложениями у застройщиков. А еще стоит внимательно узнать про партнерские программы банков. ГК ФСК часто предлагает своим покупателям беспроцентные рассрочки на недвижимость, что актуально для тех, кто продает свое жилье и не хочет платить за съемную квартиру, пока ждет ключи в свою hugge-жизнь.