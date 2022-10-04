В Москве представили новую международную ассоциацию женщин-предпринимателей

Замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что МИД РФ окажет поддержку Всемирной ассоциации. Фото: МИА «Россия сегодня»

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная созданию Всемирной ассоциации по развитию женского предпринимательства «Всемирный деловой совет». В мероприятии приняли участие замглавы МИДа РФ, спецпредставитель Президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава; председатель Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида Аль-Авадхи и первый секретарь Посольства ОАЭ в РФ Наима Аль-Мушаррах.

«В стремительно меняющихся геополитических условиях особое значение приобретает поиск новых форм торгово-экономического сотрудничества нашей страны с заинтересованными и конструктивно настроенными партнерами. Следует использовать все имеющиеся возможности деловой кооперации, включая взаимодействие женщин-предпринимателей. Значимое место в этой работе, несомненно, займет Всемирная ассоциация по развитию женского предпринимательства «Всемирный деловой совет». … Мы признательны нашим эмиратским друзьям за внимание, проявленное к наращиванию кооперации по линии женских бизнес-структур. Надеемся на пополнение состава «Женского делового совета» представителями женских деловых кругов со всего мира», — озвучил в приветственном слове позицию МИДа России замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

Председатель Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида Аль-Авадхи заявила, что «Всемирный деловой совет» будет готов принять любую женщину, которая хочет получить новые полномочия и новые возможности: «В ОАЭ нет в бизнесе ни одной позиции, которую не могла бы занять женщина. У женщин одинаковые права с мужчинами. Закон обеспечивает одинаковую социальную поддержку. ОАЭ на международной арене представляют девять женщин-послов и столько женщин- министров, более двадцати тысяч женщин-предпринимательниц. Это прекрасный пример для других. «Всемирный деловой совет» приветствует всех и призывает присоединяться к нам. Давайте расти и поддерживать женщин везде, где это возможно».

«Мы создаем Всемирную ассоциацию в сложный период — часть мира не очень поддерживает Россию, мы находимся в условиях санкций. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Все это пройдет, а мы закладываем основу, фундамент под новые взаимоотношения с передовыми экономиками ОАЭ и стран Персидского залива», — заявила председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава.

Соглашение о создании Всемирной ассоциации было подписано в Павильоне России на полях Форума «ESG – new Digital», который состоялся в марте 2022 года в рамках EXPO-2020 в Дубае. Документ подписали Председатель Российско-Арабского Делового Совета и Президент «Женщины бизнеса» Татьяна Гвилава совместно с председателем Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фаридой Аль-Авадхи и генеральным секретарем Союза Арабских Палат Халидом Ханафи.

Цель создания Ассоциации — обмен опытом между всеми участницами, которые присоединятся к ассоциации в сфере женского предпринимательства не только из России и арабских стран, но и со всего мира. Организаторы планируют сделать «Женский деловой совет» глобальной коммуникационной площадкой для женщин-предпринимателей.

За несколько месяцев с момента подписания соглашения создание Ассоциации поддержали представители практически всех стран Арабского мира. В России создание Всемирной ассоциации по развитию женского предпринимательства «Всемирный деловой совет» приветствовали, в частности, в Торгово-промышленной палате.

Штаб-квартира Всемирной ассоциации располагается в Москве на Школьной улице, сейчас решается административный вопрос об открытии второго офиса в Дубае.