Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мобилизованные граждане и другие участники СВО, а также члены их семей имеют право оформить кредитные каникулы. Об этом рассказала первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Кредитные каникулы - это возможность не вносить никакие платежи по кредиту в течение определенного времени. При этом неважно, какой именно кредит или займ был оформлен участником СВО или членами его семьи.

Кто имеет право оформить по закону кредитные каникулы для мобилизованных

- Кредитные каникулы касаются всех кредитов - ипотечных, включая социальную или семейную ипотеку, потребительских кредитов, которые были взяты индивидуальными предпринимателями для развития бизнеса, собственно, любых, но не только кредитов, но и займов. Речь идет и о займах, которые получены в кредитных кооперативах, в кредитных сельскохозяйственных кооперативах, в микрофинансовых организациях, - пояснила Баталина.

Кредит может быть оформлен как на самого участника СВО, так и на других членов его семьи. К ним относятся супруги, дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста, дети до 23 лет, которые продолжают обучение по очной форме, а также лица, которые находятся на иждивении, это могут быть родители, братья или сестры, а также другие родственники.

Как пояснила Баталина, если семья взяла несколько банковских кредитов (они могут быть оформлены как на одного человека, так и на разных членов семьи), то кредитные каникулы можно получить на каждый из них. Правда, с той оговоркой, что кредиты были взяты до момента заключения контракта на воинскую службу или до момента мобилизации члена семьи.

Предоставляться кредитные каникулы будут на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней. Если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что будет с просроченными платежами по кредитам мобилизованных

А что делать с просроченными платежами? Будут ли на них начисляться пени и штрафы? По словам Баталиной, во время кредитных каникул этого не произойдет.

- Просроченные платежи будут заморожены и уплачены позже, после завершения кредитных каникул,- пояснила Баталина.

Баталина также рассказала, что во время кредитных каникул банк не может продать имущество, находившееся в залоге. Речь идет о квартирах, автомобилях, земельных участках и другом имуществе.

Даже если кредит был просрочен и уже начато исполнительное производство по принудительному взысканию средств, то во время кредитных каникул оно также будет приостановлено .

Автоматически кредитные каникулы предоставляться не будут. Чтобы получить кредитные каникулы, мобилизованным и добровольным участникам СВО нужно подать заявление в банк, где был оформлен кредит или займ. Решение банк должен вынести в течение 10 дней. Если в течение 15 дней гражданин не получил от кредитора ни подтверждения, ни отказа в оформлении кредитных каникул, то они считаются действительными с момента подачи заявления.

При этом, как уточнила Баталина, мобилизованные имеют право вносить посильные платежи во время кредитных каникул. Это позволит им снизить размер основного долга в дальнейшем.

Как мобилизованному вернуть деньги за авиабилеты

Те, кто получил повестку, смогут вернуть деньги за заранее приобретенные авиа и железнодорожные билеты. В этом случае отказ от перевозки считается вынужденным, пояснили в Минтруде.

Что нужно сделать:

Чтобы вернуть деньги за билет на поезд, в том числе купленный по невозвратному тарифу, надо обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой. Там сделают возврат в полном объеме. Если человек уже уехал в часть, средства за билет могут вернуть его родственнику по письменной доверенности.

Предусмотрена также возможность возврата билетов третьим лицам, которые планировали путешествие с призванным. Для этого проездные надо будет предъявить в железнодорожную кассу, представив паспорта на всех путешественников и повестку. Билеты должны быть оформлены на одну и ту же поездку, поезд или оформлены в одном бронировании.

Вернуть деньги за авиабилет можно в месте его приобретения, предъявив паспорт и повестку. Если гражданин уже уехал к месту службы, за возвратом могут обратиться третьи лица, представив весь пакет документов и нотариально заверенную доверенность. Ее может удостоверить командир или начальник воинской части, где проходит службу мобилизованный.