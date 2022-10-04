Москвичи выстраиваются в очередь, чтобы научиться стрелять

В стрелковых клубах Москвы и Подмосковья наблюдается настоящий ажиотаж. Фото: Александр РОГОЗА

После начала частичной мобилизации все разговоры в сугубо мужских компаниях рано или поздно сворачивают на эту тему. Кто из знакомых получил повестку, кто уже отбыл в учебку, у кого какая ВУС (военно-учетная специальность) в военном билете прописана. На днях один из знакомых (не был в армии, подготовку не проходил, в военнике записан как самая нижняя каста - «солдат», код 998, ниже только «негоден») во время такой задушевной беседы удивил всю честную компанию:

- А я записался на курсы стрельбы. Решил хотя бы приблизительно узнать, что такое автомат Калашникова... Вдруг меня призовут? Кто знает, как сложится...

Как выяснилось, в стрелковых клубах Москвы и Подмосковья сейчас настоящий ажиотаж. Тысячи мужчин и даже женщин внезапно захотели научиться стрелять - «на всякий случай»...

80% ВЗЯЛИ ОРУЖИЕ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ

Эксперты говорят, что спрос на курсы стрельбы всего за пару недель вырос чуть ли не в два раза.

Председатель правления спортивно-стрелкового клуба «Калибр» (находится в Мытищах, считается одним из крупнейших в России) Иван Королев подтверждает - ажиотаж есть:

- Это видно даже по количеству патронов, которые у нас покупают клиенты для стрельбы в галереях (так здесь называют тиры, - Авт.).

В «Калибре» четыре галереи. Три по 25 метров и одна большая - на 100. По словам Королева, последние две недели в выходные галереи были забиты полностью. (На пике, при групповых занятиях, одновременно могут заниматься от полусотни до сотни человек).

- Конкретно в минувшие выходные все инструкторы работали свои девятичасовые смены без пауз. У нас даже очереди из желающих скопились.

Толпы на входе в «Калибр», конечно, нет. Занятия здесь все-таки проводят индивидуально. Клиенты приезжают к назначенному времени.

- То есть, человек звонит, хочет в такой-то день, а у нас все забито и ему предлагают другое время. Соглашается, потому что другого свободного времени в галереях нет...

Традиционно одна из когорт постоянных клиентов стрелковых клубов - так называемые «тактикулы». Это субкультура фанатов «армейского стиля», которые увлекаются стрелковым оружием, регулярно посещают тиры и даже в обычной жизни ходят по улице в камуфляже. Однако теперь, как говорит Иван Королев, в клубы потянулись люди, которые ранее никогда не интересовались оружием и даже в армии не служили.

- Таких сейчас процентов 70-80. Поэтому для них все начинается с азов.

НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА ПИСТОЛЕТЫ

В одной из галерей инструктор проводит индивидуальное занятие. «Ученику» Никите 20 лет. Он студент колледжа. Просит снимать его только со спины, не показывая лица.

- Уже вторую неделю занимаюсь, - говорит парень. - Зачем? Мало ли. Под призыв или под частичную мобилизацию я не попадаю. Мне еще год учиться. Но понимаю, что навыки в стрельбе могут пригодиться. Спросил у родителей. Сказали: иди, учись. За курсы они платят.

Спрос на курсы стрельбы всего за пару недель вырос чуть ли не в два раза. Фото: Александр РОГОЗА

Старший инструктор Сергей Солдецкий в прошлом 26 лет отслужил в одном из спецподразделений. Прошу его обрисовать портрет среднестатистического новичка, который записался на курсы за последние пару недель.

- Это человек, который ничего не знает об оружии и просит обучить его всему буквально за одно часовое занятие. Это, конечно, невозможно. Пожалуй, самый минимальный уровень можно дать за пять-шесть недель - если заниматься с инструктором хотя бы по два раза в неделю. И еще один важный момент. Если человек хочет учиться стрелять «потому что меня могут призвать», не нужно тратить время на пистолеты. Однозначно надо учиться на «длинном стволе», потому что в армии придется стрелять из автоматов. Пистолет - максимум одно ознакомительное занятие можно провести. А дальше уже тренироваться только на карабине.

Лежащее на столе оружие, на которые показывает инструктор, выглядит как автомат - с изогнутым рожком, за который стрелок держится левой рукой. Мне, чайнику, Солдецкий поясняет: карабин - это укороченная винтовка, а автомат - это по науке тоже карабин.

На ближайшей к выходу галерее инструктор объясняет двум мужчинам (им лет по пятьдесят, не меньше), как обращаться с карабином.

Сопровождающий протягивает мне шумозащитные наушники. Когда начинается стрельба по мишеням, это оказывается весьма кстати. Клиенты от интервью отказываются: «Зачем? Мы люди непубличные». Вообще, судя по общему настрою «учеников», бравировать посещением курсов стрельбы никто особо не хочет. Ведь пришли они сюда не забавы ради.

Цена вопроса

Обучение стрельбе - удовольствие не из дешевых. Например, занятие у инструктора с карабином (к нему выдается 60 патронов) стоит 6600 рублей. То есть, минимальный курс из десяти занятий, о которых говорит бывший спецназовец Солдецкий, обойдется в 66 тысяч. Но многие оплачивают разовые занятия.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Специальная медицина

В соседней галерее идут курсы по тактической медицине. Обычных гражданских - мужчин и женщин разного возраста - обучают оказывать первую помощь при ранениях в бою. В том числе самому себе накладывать жгуты и прочее. («От обычной медицины это отличается примерно, как легковушка от военной спецмашины, - объясняют инструкторы. - Если у тебя на глазах человек получил ранение или ему, извините, полруки оторвало, нужно точно знать, что сделать прямо сейчас, чтобы раненый не истек кровью до того, как к нему доберутся настоящие военные врачи»).

- В эти дни у нас ежедневно около сорока заявок на курсы тактической медицины, - говорит Юрий Чуприна, руководитель компании «Риск тренинг», которая работает на территории «Калибра». - Но есть и корпоративные клиенты. Например, одна компания оплатила курсы для двухсот сотрудников.

- Зачем ей это?

- Компания крупная, занимается ритейлом. У нее несколько тысяч сотрудников и примерно понятно, кто из этих людей может попасть под частичную мобилизацию. И они сами, на свои деньги, отправляют людей на курсы, закупают для них оборудование по тактической медицине. То есть частные компании делают это по собственной инициативе. Что касается тех, кто приходит сам, это абсолютно разные люди. Даже разного достатка, я бы так сказал. Одни приезжают на автомобилях премиум-класса, другие - на маршрутке от метро. Но в группе они все равны.

По словам Юрия Чуприны, самый короткий курс тактической медицины - однодневное восьмичасовое занятие.

- Около 20 процентов посетителей наших курсов - женщины. Последние недели к нам очень часто приходят парами. Мужья проходят подготовку вместе с женами.