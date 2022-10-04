Нам надо выдержать пару месяцев, пока эти мобилизованные не превратятся в нормальные части и пойдут в бой Фото: REUTERS

Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану.

- Многие говорят, что армия нуждается в изменениях. Что думаешь?

- Любое поражение всегда стимул, чтобы все перетрясти и понять, почему так случилось. Но причины сейчас уже всем понятны. Главная – в том, что с самого начала операция на Украине виделась нами как ограниченная, когда все идет быстро. Да, Запад там покричит, но тоже ничего не успеет сделать.

А оказалось, мы с первых же недель попали в полноценные бои. Оказалось, Украина готовилась к этому по полной, минимум пару лет. Для меня самого обидно и даже странно, что Украина ответила на нашу спецоперацию не по-натовски, а по-советски. Абсолютно советской тотальной мобилизацией. В свое время это называли сталинским ноу-хау – когда дивизии собирали и тут же нон-стоп бросали на фронт. И за счет этой человеческой массы, крови, просто выигрывалось время.

- А мы?

- А мы так много лет боролись за профессиональную армию, что мы … ее получили. Хотя старые спецы говорили - ребята, профессиональная армия хороша для локальных конфликтов.

Но больших боевых действий никто и не ждал.

Я и сам еще летом считал, что мы сможем проскочить на добровольцах. Потому что их поток был большой. Каждый регион должен был выставить свое ополчение — кто 500, кто тысячу, кто две... Всего набегало 100 тысяч добровольцев. Потом стало понятно, что и этих 100 тысяч не хватит.

Сейчас можно ругать генералов, снимать их хоть каждый день, но если человека сажают в «Запорожец», он не выиграет «Формулу-1». Генералы не берут солдат из воздуха.

ПО-СТАЛИНСКИ ИЛИ ПО-НАТОВСКИ

- Так Украина воюет по-сталински?

- Хватает и бросает людей на фронт по-сталински. А воюет по отработанной американской тактике - войска разбивают на мелкие летучие отряды, которые нащупывают дыры в нашей обороне и туда просачиваются. И только потом - затаскивают туда тяжелые боевые группы. Мы тоже могли бы эту тактику использовать, если бы у нас было много войск.

- Но мы же компенсировали это артиллерией, на которую украинские войска так жаловались?

- Мы придумали это ноу-хау и месяца два оно очень неплохо работало. Это огненный вал. Мы стащили туда огромную артиллерийскую группировку, которая просто вытаптывала перед пехотой дорогу. За счет этого потихоньку продвигались. А Украина в это время готовила резервы. И вот эти резервы в сентябре ввели в бой. Примерно 6-8 бригад, это очень серьезная сила, которой они ударили по нашей тонкой красной линии под Изюмом. И встал вопрос – что на тот момент важнее. Держаться до последнего или сохранить людей.

Больших боевых действий никто не ждал Фото: REUTERS

ВИНОВАТЫ ЛИ ГЕНЕРАЛЫ

- То есть, решение о частичной мобилизации нужное.

- Безусловно. А промышленность мы, слава богу, начали мобилизовывать еще полтора года назад. Увеличили оборонзаказ. В общем, пока военпром справляется и, я надеюсь, он все-таки выйдет на такие обороты, что даже беспилотники и рации у нас будут.

Иранские беспилотники у нас уже появились. Хочется верить, что будут и свои.

Конечно, нужны и кадровые решения.

Мне вот сейчас не нравится, что в сдаче Красного Лимана стали обвинять генералов. Мол тупые генералы все провалили. Вся страна уже говорит: Лапин, Лапин. И никто не говорит, что генерал Лапин вообще не командовал этой группировкой. Его бросили туда, как пожарника… Украинцы уже по всем пабликам распустили, что 5 тысяч русских попало в котел и у них один выбор – либо сдохнуть, либо в плен. А Лапин смог эту почти безнадежную ситуацию закончить отходом без больших потерь и тем более котлов. Это был максимум, что можно было сделать. Он бы мог наступать, если бы под рукой было 2-3 бригады, или хотя бы 3-4 батальонно тактических группы. Насколько я знаю, у него на тот момент была всего одна. И не самая свежая.

Но народ жаждет крови, народу хочется, чтобы кто-то ответил: снять, расстрелять. Только сейчас нужны не популистские решения, а трезвый анализ. Иначе все превратится в махновщину.

Решение резко наращивать группировку правильное. Но было бы ошибкой истерично, по-украински, заталкивать людей на фронт, как пушечное мясо Фото: REUTERS

НАШИ ЛЮДИ — НЕ ПУШЕЧНОЕ МЯСО

- После мобилизации мы остановим украинское наступление? Киевские еще не выдохлись?

- Давайте честно. Решение резко наращивать группировку правильное. Но было бы ошибкой истерично, по-украински, заталкивать людей на фронт, как пушечное мясо. Естественно, пока мобилизованные не начали воевать, нас где-то будут пытаться прогибать, но хочется верить, что не стратегически, потому что сил на стратегические прорывы у Украины тоже нет.

Нам надо выдержать пару месяцев, пока эти мобилизованные не превратятся в нормальные части и пойдут в бой.

- Знаешь, что обнадеживает? Никаких воплей, что мобилизованными затыкают дыры в обороне, пока не звучит. Это значит, инстинкт самосохранения и здравый смысл у нашей военной системы есть.

- Да. И это говорит еще о том, что гражданское общество есть. Важно этот контроль общественный сохранять. Очень профессионально работают наши военкоры. Именно на их информации, их репортажах общество этот тяжелый период и переползает. Не на сводках сухих, а на Стешине и Коце, на Сладкове и Поддубном, на тех, кто не из кабинета, а прямо с фронта спокойно объясняет, что там происходит. Это внушает.

Профессиональная армия хороша для локальных конфликтов Фото: REUTERS

И второй вопрос сейчас – чтобы мобилизованных хорошо обучили.

Я вот смотрю на подготовку в самом Донбассе, рядом с фронтом, там она идет по полной. И вижу репортажи с полигонов российских. А там уже порой все классически, не торопясь. На мой взгляд, нужно просто насыщать мобилизованными уже воюющие в Донбассе корпуса и полки, разворачивать их до полного состава. И тогда все на фронте будет меняться.