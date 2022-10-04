Путину рассказали об открытии самой большой в истории России ткацкой фабрики в Ивановской области

Президент РФ Владимир Путин и глава Иванвоской области Станислав Воскресенский. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

У многих регионов страны есть свои стереотипы. Про Тулу до сих пор шутят, что в нее со своим самоваром не ездят, хотя самовары там давным давно не делают. В Астрахани все рыбачат, а в Вологде одни резные палисады. Чаще всего, такие представления безнадежно устарели. Хотя бывают и исключения – Иваново до сих пор остается городом ткачей. Об этом Владимиру Путину рассказал глава области Станислав Воскресенский.

- В 2021 году у нас рост промпроизводства составил 8,9%. Запустили крупнейшую в истории страны трикотажную фабрику! Российское производство трикотажа увеличится на треть, а всего в Ивановской области теперь сосредоточено 75% всех мощностей, - доложил губернатор Ивановской области.

- А сырье откуда берёте? – уточнил президент.

Глава региона ответил, что и российские производители без дела не сидят, и за границей часть покупают. Все-таки быстро все заменить невозможно.

- Очень хорошо. Рынок посвободнее стал и сразу оказался заполненным, - одобрил Путин.

Еще Воскресенский рассказал, что в Шуе строится центр изучения малых городов. Там буду разбирать типичные проблемы таких поселений и варианты решений.

- Прошу поддержать, - попросил губернатор. - Денег не надо.

- Поддержка-то в чём нужна? – глава страны даже удивился, что в кой-то веки регион не просит денег.

Руководитель области объяснил, что нужно общее президентское одобрение, чтобы к центру относились серьезно.

- Не все хотят жить в мегаполисе, - добавил губернатор.

- Полностью согласен, - поддержал Путин.