«Ваш сын погиб»: в России появились новые схемы мошенничества после объявления о частичной мобилизации

ЦИПСО - Центр информационно-психологических операций, одна из спецслужб Украины. Инструмент манипуляций через интернет и внутри страны и за ее пределами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После начала частичной мобилизации резко активировались и мошенники всех мастей. Одну из схем их работы раскрыл телеведущий Артем Шейнин - выложил сообщение, которое пришло в ВКонтакте его знакомой. Якобы - от «военного комиссариата Хабаровского края».

«Комиссариат» пишет, что «проводит поиск близких и родственников погибших военнослужащих» и сообщает, что в Харьковской области погиб такой-то такой-то - полные ФИО и дата рождения сына женщины.

«Если это ваш родственник, приносим соболезнования и просим вас связаться с нами по телефону горячей линии военкомата в Комсомольске-на-Амуре +7 (4217) 54-**-** для проведения опознания останков и оформления денежной компенсации».

В данном случае женщина точно знала: ее сын на самом деле не призывался, он работает в МЧС.

«Мы понимаем, что это ЦИПСО работает, но факт остается фактом, - пишет Шейнин. - Друзья, будьте осторожны с такими сообщениями и не поддавайтесь панике, даже если ваш родственник правда призван. И главное - никакой военкомат в ВК писать не станет. Это вражеские спецслужбы собирают информацию о призванных. И заодно пытаются дестабилизировать работу военкоматов».

Упомянутый ЦИПСО - Центр информационно-психологических операций, одна из спецслужб Украины. Инструмент манипуляций через интернет и внутри страны (Украины) и за ее пределами, фабрика по производству фейков для нагнетания паники.

Как объясняют эксперты, зачастую у мошенников, работающих под ЦИПСО, три задачи: 1) собственно манипуляция, 2) сбор личных данных, 3) воровство денег.

ЧЕРНАЯ ДЫРА

- Часть этих мошеннических групп координирует конкретно ЦИПСО, часть работают сами по себе, - объясняет KP.RU глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. - Собственно, все эксперты, работающие в сфере кибербезопасности, знают, что Украина в этом плане всегда была черной зоной, откуда большое количество подобных действий происходило - с помощью интернета или через телефонные звонки.

Среди новых схем мошенничества «вокруг мобилизации», которые развиваются в соцсетях, Мизулина называет три сюжета.

- Например, людям в телеграме пишет пользователь «Я военкомат», который предлагает свои услуги, чтобы уклониться от призыва. Другой делает рассылку: «Срочная эвакуация, вылет из Москвы на бизнес-джете в любую точку мира за 1,2 млн рублей». Третий предлагает купить наркотики, чтобы человека с ними поймали и не взяли в армию. И дает координаты, конечно, своего сайта, через который нужно сначала заплатить…

Суть всех разводок: деньги нужно заплатить вперед.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И ШАНТАЖ

- Также мошенники предлагают через интернет купить поддельные дипломы о высшем образовании или даже «белый билет», - говорит Евгений Егоров, ведущий аналитик Group-IB Digital Risk Protection.

Причем, человека сразу начинают стращать, зная его имя и фамилию: «Уважаемый Иван Иванович, вы оказались в списках первичной мобилизации, завтра к вам придет повестка по месту прописки. У меня есть доступ к вашему делу, я могу убрать вас... Цена вопроса - 120 тысяч рублей».

Находятся те, кто платит. В пустоту. Не получая ничего взамен. Самое опасное - переданные мошенникам личные данные в последующем могут быть использованы для шантажа и вытягивания все новых и новых денег. Например, угрожая выдать его правоохранительным органам.

Впрочем, даже если аферисты окажутся «честными» и какие-то документы все-таки предоставят, хорошего в этом мало.

- Покупка любых поддельных документов чревата привлечением к уголовной ответственности по статье, - говорит адвокат Вадим Багатурия. - В тюрьму не посадят (максимальное наказание по ней - до 2 лет лишения свободы, но если человек попал под суд впервые, обходится условным сроком, - Авт.), но судимость будет. И с такой судимостью все равно призовут! Поэтому лично я рекомендую не совершать глупостей и нести свои обязанности, пусть они и не нравятся, по закону.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Операция «Сиделка для мамы»

Собственно, отечественные мошенники тоже начали использовать тему частичной мобилизации. В Москве выявили афериста, который успел выманить у доверчивой женщины 15 тысяч рублей.

Разместил в интернете объявление. Мол, призвали. Уезжаю. Ищу сиделку для неходячей мамы. 60 тысяч рублей в месяц, и еще по 25 тысяч еженедельно - на лекарства, питание и так далее. Откликнулась 41-летняя женщина. Списались. Далее мошенник прислал ей (с обычного номера!) смску: «Зачислено с военного счета 25000 рублей». Объяснил соискательнице, что это первый транш. На 10 тысяч нужно купить лекарств, а остальное закинуть ему на телефон. Обрадованная женщина (работу нашла!) даже не проверила баланс своей карты, переслала на телефон, который назвал «мобилизованный»… Спустя час, когда она добралась до дома, где живет «неходячая мама», выяснилось, что по указанному адресу таких людей нет.

Силовики уже выявили имя афериста. Оказалось, он уже несколько лет находится в федеральном розыске.