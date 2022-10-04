Пророчества «гостя из будущего» Евгения Гайдучка: после конфликта России и Украины, вокруг Москвы объединятся государства

Евгений Гайдучок – почивший в 1991 году, основатель и бессменный директор музея «Лента времени»

В Жирновском районе Волгоградской области про странного человека – Евгения Гайдучка – знает всякий. Почивший в 1991 году, основатель и бессменный директор музея «Лента времени», директор дома культуры одного из городков вдалеке от райцентра, по рассказам земляков, был человеком талантливым и интересным. В район его занесло сразу после Великой Отечественной, откуда он вернулся в звании майора. До этого он жил где-то под Ленинградом, успел побывать в сталинских застенках за слишком смелые слова, сказанные не там и не тем. А еще раньше, подростком, болтался по ленинградским улицам беспризорщиной, попал в приемную семью. А вот на улице Евгений оказался совершенно загадочно: прилетел из 23 века пацаном на машине времени, а та возьми, да и сломайся. Пришлось Жене оставаться куковать в прошлом. Во всяком случае именно так он сам про себя рассказывал известному российскому уфологу, основателю объединения «Космопоиск» Вадиму Черноброву в 80-ых. По словам Черноброва, Гадучок нашел его в Москве, решив, что только тот, кого называли «главным по тарелочкам», способен поверить ему, поведал свою невероятную историю. И о том, как вместе с подругой угнал у родителей машину времени покататься, ведь в 23 веке такие будут все равно, что легковушки сейчас. И, как машина начала барахлить в 30-ых, и из-за недостатка мощности он отправил подругу домой, а сам остался ждать подмоги. И как потом обживался в прошлом. Служил, работал, женился, растил детей.

Чернобров тогда так и не смог определиться, верить странному гостю или нет. Хотя тот рассказал, как читал в своем времени «древние» публикации уфолога о машине времени, которых в 80-ых у Черноброва даже в планах не было. Правда, позже они действительно появились. И много. Вот тогда-то «главный по тарелочкам» задумался. Вместе с коллегами из «Космопоиска» попытался изучить «феномен Гайдучка», который, как «гость из прошлого» иногда рассказывал о «той жизни», успев понаделать пророчеств.

Одно из них касалось отношений Украины и России. О нем KP.RU рассказал друг Вадима Черноброва, которого не стало в 2017 году, исследователь аномальных явлений и охотник за тайнами Дмитрий Савва.

- Лично я с Евгением Гайдучком знаком не был, - сказал Дмитрий. – Но в 90-ых Вадим много рассказывал мне об этом человеке. Например, Гайдучок говорил, что в 21 веке между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт. Об этой пророческой фразе я вспомнил буквально недавно, когда началась спецоперация. То ли это совпадение, то ли правда, о которой в будущем будет написано в учебниках. В целом, так как этот «пришелец» общался на русском языке, можно сделать вывод, что, так называемый Русский мир, который сейчас испытывает сильнейшее давление, не только сохранится, но и расширит свое влияние. В своих рассказах он как-то намекнул, что в будущем Россия – это совсем другое государство, преобразованное, мощное, центр союза разных государств. По словам гостя из будущего, совсем не такое, в каком мы живем сейчас.