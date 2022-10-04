Вместо Александра Гуревича шоу «Сто к одному» станет вести продюсер «Аншлага» и «Бригады»

Александр Гуревич решил громко хлопнуть дверью

Адаптация американского шоу Family Feud («Семейная вражда»), незамысловатая телевикторина «Сто к одному», идет в эфире российского ТВ с 1995 года (выходила на НТВ, МТК, ТВЦ и теперь — России-1). И все это время ее вел задорный не по годам Александр Гуревич, одетый обычно в мешковатый пиджак на несколько размеров больше нужного. Шутки, прибаутки, предсказуемые, но милые подколы — все это отличало ведущего, уследить за речью которого еще со времен шоу «Устами младенца» мог не каждый.

И вот весной — после старта СВО — 58-летний Александр Гуревич, к слову, занимавший в государственном холдинге ВГТРК крупный пост замруководителя детско-юношеского вещания, решил громко хлопнуть дверью. Бывший ведущий шоу «Удивительные люди», «Синяя птица» и комментатор детского «Евровидения» объявил, что время шутить закончилось. И он покидает пост художественного руководителя и ведущего «Сто к одному».

— Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить, — подчеркнул Гуревич. — Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе.

С тех пор руководство канала искало нового ведущего для программы. И нашло: им стал Александр Акопов, больше известный как продюсер (сериалы «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», а также шоу «Аншлаг», «Моя семья») и шоураннер. Специалист, работавший редактором в КВН до 1990 года, пробовал себя в роли ведущего еще в начале 90-х — в нескольких выпусках передачи «Великолепная семерка».

Прошло всего 30 лет, мастерство ведь не пропьешь, и Акопов — преподаватель ВГИК, бывший замглавы ВГТРК (и даже глава канала РТР), создатель крупнейшего съемочного комплекса «Амедиатека» и компании COSMOS studio — наконец-то вернется к микрофону. Чтобы вести шоу «Сто к одному» по выходным в 10 утра.

Когда будет записан и появится в эфире первый выпуск с новым ведущим, канал "Россия 1" пока не сообщает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Считаю невозможным веселиться»: Гуревич ушел из шоу «Сто к одному» с громким заявлением

Телеведущий отметил, что новые выпуски программы уже не снимаются (подробнее)