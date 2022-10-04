Актриса Александра Захарова проиграла суд «Ленкому» о правах на четыре постановки

Тверской суд отказал Александре Захаровой в удовлетворении ее иска, касающегося авторских прав на спектакли отца Фото: Евгения ГУСЕВА

KP.RU уже писал, что Александра Захарова судится с родным «Ленкомом» за спектакли своего отца. Речь идет о четырех постановках: «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва». Александра Марковна считает себя правообладательницей. Мол, «Ленком» нахально использует результаты чужого интеллектуального труда. Актриса требует предоставить ей (как единственной наследницы, в том числе на интеллектуальную собственность Марка Захарова) отчёты о спектаклях. Театр отчетов не дает.

В РАО (Российское авторское общество) никаких документов, подтверждающие авторские права Марка Захарова не обнаружилось. Ни на спектакли, ни на инсценировки. Захаров никогда в РАО не обращался, не предъявлял своих требований на спектакли, не требовал выплаты авторских отчислений. От него не было ни единого заявления. Марк Анатольевич ни на что не претендовал. Зато претендует его наследница-актриса.

То, что режиссеры являются авторами спектаклей (за что, кстати, получают зарплату, гонорары и прочие вознаграждения), всем понятно без слов. Но на бытовом уровне. Для суда нужны документы. А их нет. Похоже, Марк Анатольевич о меркантильном не задумывался. Он был творцом, великим Захаровым. А не бухгалтером. Мышиная возня его не интересовала. К тому же за свои постановки, как стало понятно в суде, он получал единовременно очень приличное вознаграждение.

Сегодня в Тверском суде представители «Ленкома» привели такой пример: Захаров выписал себе (он был худруком театра) вознаграждение в размере 4-х должностных окладов за постановку спектакля «Поминальная молитва». Конкретная сумма не называлась. Но, надо думать, было выплачено немало. Видимо, Захарова больше устраивал солидный гонорар сразу, чем размазанные на годы вперед авторские отчисления. А вдруг спектакль снимут? Тогда не отчисления, а дырка от бублика. Да и режиссеры в то время в РАО не котировались и к авторам не причислялись.

Представители истца и ответчика долго и и нудно объясняли друг другу, в чем разница между инсценировкой и постановкой спектакля, что предоставляет авторские права, а что только смешанные. Каждая из сторон все подробнейше проанализировала, но к единому мнению не пришла.

Удивительно, что не нашлись договоры на постановку спектаклей, заключенные между Марком Захаровым и театром. Хотя, по идее, они должны быть у обеих сторон. Нет документов о передаче лицензионных прав. Ничего, кроме трудового договора Захарова.

В итоге 4 октября Тверской суд отказал Александре Захаровой в удовлетворении ее иска, касающегося авторских прав на спектакли отца.