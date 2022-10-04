На самом высоком уровне: В Москве прошел Глобальный финансовый Форум ECUMENE 2022

Фото: Пресс-служба форума Ecumene

Интерес к международному форуму, который уже во второй раз открыл двери свои участникам, огромный. Цифры говорят сами за себя. За три дня 120 спикеров из 23 стран и 307 тысяч зрителей онлайн-трансляции из 83 стран мира, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Столь пристальное внимание объяснимо. Ведь ключевые миссии форума – продвижение позиции России в рамках глобальной повестки устойчивого развития, формирование новых тенденций в ESG на период с 2030 по 2050 годы, реализация программы ООН «Общая повестка».

- Объединивший в Москве представителей академической общественности, экспертных и деловых кругов, ваш форум поднимает серьёзные, исключительно важные темы, волнующие, без преувеличения, все человечество, - говорится к обращении президента РФ Владимира Путина к участникам форума. - Речь идёт, прежде всего, о последствиях пандемии, охватившей многие страны и на годы изменившей привычный образ жизни, о вооружённых конфликтах, экономических санкциях, о производствах, наносящих непоправимый урон экологии, несущих гибельные последствия для природы и всего живого на Земле. Эти и другие глобальные вызовы требуют от нас совместных, ответственных и выверенных решений, которые позволят сохранить нашу планету для будущих поколений, сделать мир стабильным, безопасным и комфортным для людей. Убежден, что ваш форум станет авторитетной площадкой для обсуждения ключевых проблем долгосрочного, устойчивого развития мировой экономики, гармонизации и совершенствования финансовой повестки, выработки новых подходов к реализации основных задач Парижского соглашения по климату.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что хорошая основа для взаимодействия по экологическим проблемам была заложена еще год назад на предыдущем конгресса «Ecumene» по устойчивому развитию.

Фото: Пресс-служба форума Ecumene

- Сегодня мир сталкивается с новым глобальными вызовами, связанными с изменением климата. В этих условиях вопросы повестки дня Конгресса имеют большое значение как для Российской Федерации, так и для всего международного сообщества, - подчеркнул глава правительства. - Особенно востребованы экспертные дискуссии по проблемам «зеленой» экономики, ответственного финансирования и энергетического перехода. Для решения задач, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением устойчивого развития, требуется комплексный подход и консолидированные усилия всех государств. Особую роль играют многосторонние механизмы, прежде всего, в рамках системы ООН. Важное значение имеет активное подключение к этим процессам структур российского гражданского общества. В этой связи положительной оценки заслуживает активная деятельность на данном направлении председателя Всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фетисова.

ТРОЙНОЙ КРИЗИС

Роль руководителя ВООП в проведении Ecumene значительна. Собственно, форум уже второй год подряд проходит именно по его инициативе. Как посол доброй воли ООН он собирает на одной площадке ведущих экспертов из разных стран, которые несмотря на мировые потрясения готовы говорить о важном – спасении окружающей среды.

Сегодня мир столкнулся сразу с тремя основными проблемами – изменение климата, угроза биоразнообразия, ухудшение экологии. Заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен в обращении к участникам форума рассказала, что современные научные данные однозначно свидетельствуют об опасности и неотложности тройного планетарного кризиса, связанного с изменением климата, потерей природных ресурсов и биоразнообразия, загрязнением окружающей среды и накоплением отходов.

Фото: Пресс-служба форума Ecumene

- Мы знаем, что финансовые учреждения должны поддерживать устойчивое развитие в процессе принятия финансовых решений и инвестиций, - сказала Ингер Андерсен. - Предоставлять капитал для масштабирования технологий с низким уровнем выбросов и приводить отрасли в соответствие с научно обоснованными целями. Повышать спрос на раскрытие информации о климате со стороны компаний. Помогать компаниям и отраслям с высоким уровнем выбросов перейти на технологии и бизнес-модели с более низким уровнем выбросов, обеспечив при этом справедливый и равноправный переход. Установить научно обоснованные цели для всех портфелей и повысить прозрачность, чтобы избежать «зеленого пиара». И, конечно же, начать выводить свои финансовые средства из портфелей с высоким содержанием ископаемого топлива, поскольку страны работают над декарбонизацией своих экономик. Хорошая новость заключается в том, что рамочные программы и партнерства под руководством Финансовой инициативы ЮНЕП позволяют банкам и финансовым учреждениям стратегически оценивать финансовые потоки с учетом целей устойчивого развития, тем самым присоединяясь к глобальному движению за перемены и процветание. Принципы ответственного инвестирования – это глобальная основа для ответственного поведения институциональных инвесторов.

В НОГУ С НАУКОЙ И СО ВРЕМЕНЕМ

Подводя итоги прошедшего форума, заместитель Председателя Правления Газпромбанка Елена Борисенко подчеркнула то, что одним из самых важных аспектов стало партнерство с Российской академией наук. К слову, именно в здании РАН и проходил форум.

- Этого «пятого элемента» на прошлогоднем Форуме не хватало, - отметила Елена Борисенко. - Когда научные знания интегрировались в наши дискуссионные площадки, посвященные в основном практическим бизнес-аспектам, на мой взгляд, это дало Форуму совсем другую ценность.

Своими наблюдениями за тем, как сегодня распределены усилия стран по продвижению «зеленой» повестки, поделился Шестой исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), заместитель Генерального секретаря ООН Эрик Солхейм. По его мнению, время, когда лидерами в этом вопросе были страны Запада, уже в прошлом, а пионеры «зеленого» будущего – Индия и Китай. Также эксперт отметил особую роль России в этом вопросе. Кроме того, он призвал все страны объединиться, ведь разрешение кризисов, особенно влияющих на самые уязвимые части мира, возможно только при скоординированных действиях.

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что Евразийский экономический союз поддерживает международный обмен и недискриминационное использование технологий в сфере сокращения выбросов и низкоуглеродного развития. С его слов, ЕАЭС будет продолжать придерживаться целей и принципов Устава ООН, несмотря на политические и экономические сдвиги в мире.

Он подчеркнул, что в практическом плане Союз в максимальной мере стремится к достижению целей, поставленных Парижским соглашением, учитывая имеющиеся полномочия и компетенции интеграционного объединения.

Посол доброй воли ООН, глава ВООП Вячеслав Фетисов отметил, что сегодня велика роль молодого поколения.

- Если мы будем ставить в приоритет наше будущее, то все эти вопросы будут решаемы, - сказал Фетисов. - Я точно знаю, что наша молодежь, которая сегодня очень бережно относится к этим вопросам, сумеет построить мосты с молодежью мира. Я в это верю. С молодежью, которая будет идти в правильном направлении, мы спасем мир от всех катастроф, которые надвигаются.

Все участники Ecumene 2022 сошлись во мнении, что три дня дискуссий были по-настоящему продуктивными. Спикеры выразили уверенность, что третий Форум, активная подготовка к которому начнется уже скоро, поддержит заданную в этом году высокую планку.