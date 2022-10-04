Уехал не один: Семен Слепаков раскрыл подробности своей эмиграции

Семен Слепаков навсегда покинул Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семен Слепаков, покинувший Россию весной 2022 года, рассказал о переезде в Израиль. Комик отрастил на чужбине кустистую бороду и дает концерты. С конца сентября шоумен выступает в четырех израильских городах. Цены на билеты варьируются от трех до семи тысяч рублей.

Семен Слепаков навсегда покинул Россию. Резидент Comedy Club репатриировался в Израиль, который отныне считает своим домом.

"Сначала я пытался добиться аудиенции в израильском консульстве в Москве. Однако мне было отказано, ибо своей очереди надо было ждать около года", - рассказал шоумен на концерте в Рамат-Авиве.

Но шоумен не отчаялся и позвонил по нужному номеру, который ему дали старые знакомые. "Там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством", - поведал он подробности.

Сейчас Слепаков с родителями живет в Тель-Авиве. Сюда же артист перевез и свою 92-летнюю бабушку.

К слову, в России Семен считался одним из самых дорогих юмористов. Ценник за 40-минутное выступление на корпоративе начинался от 30 тысяч евро.

Напомним, юморист не раз заявлял, что считает себя евреем по национальности. Артист подчеркивал, что ему нравится бывать в Израиле. Музыкант всегда был частым гостем на раутах, посвященных еврейским праздникам.