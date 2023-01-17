«Она никого не волнует»: Известная журналистка рассказала, как в Израиле относятся к Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Весной Алла Пугачева переехала из Москвы в Израиль. Казалось бы, появление такой звезды на Земле Обетованной, где живут тысячи выходцев из России, должно было неизбежно наделать много шума. Но нет – оказывается, Аллу Борисовну активно обсуждают лишь в нашей стране. Умы израильтян занимает совсем другая знаменитость – и это не примадонна.

Журналистка Анна Монгайт (признана в России иностранным агентом) проводит свой отпуск в Израиле. К большому удивлению для себя она узнала, что Алла Пугачева в этой стране вовсе непопулярна даже среди тех, кто переехал в Израиль из России. Пообщавшись со знакомыми, Монгайт выяснила: все израильтяне без ума от Квентина Тарантино.

«Я три года не была в Израиле. И если меня спросят, что изменилось (кроме цен)? Я скажу, все помешались на Тарантино. Вот уже две недели нашего отпуска в Израиле каждый собеседник считает необходимым, как бы между прочим, упомянуть Тарантино. Я-то думала, мне будут рассказывать о Пугачевой, кто где ее видел, «вот так близко, как тебя». Но нет. Пугачева никого не волнует. По Тель-Авиву бродит тень Тарантино. «Он живет за углом», «рядом на вилле», «шел по улице», «ехал на велосипеде», «с малышом на детской площадке», «учит иврит», «жена ждет второго ребенка. Твоя? Нет, Тарантино», - написала Анна Монгайт в своем Telegram-канале.

Квентин Тарантино, как и Алла Пугачева, перебрался на ПМЖ в Израиль. Режиссер «Криминального чтива» три года назад оставил Голливуд и переехал на родину жены –певицы Даниэллы Цвик. На дочери известного израильского композитора Цвика Пика, автора хита «Дива-ля вива», Тарантино женился в ноябре 2018 года. В 2020 году у них родился первенец, сын Лео. А в начале июля 2022 года – второй ребенок, дочка. Оба наследника режиссера появились на свет в тель-авивском медицинском центре Ихилов.

Квентин Тарантино три года назад оставил Голливуд и переехал в Израиль на родину жены – певицы Даниэллы Цвик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда в 2019 году, после завершения съемок фильма «Однажды в Голливуде», Тарантино объявил о переезде, он заверял: будет жить на две страны. Отдыхать – в Израиле, работать – в Лос-Анджелесе. Но затем грянула пандемия, и Квентин с семьей надолго застрял в Телль-Авиве. А потом так прижился, что не захотел возвращаться.

В начале 2020 года семья Тарантино арендовала виллу площадью 470 квадратных метров в тель-авивском районе Шикун-Цамерет за 80 тысяч шекелей (примерно 23 тысячи долларов) в месяц. Этот спокойный район расположен на севере Тель-Авива. Соседи часто видят, как Тарантино гуляет с коляской, резвится с сыном в парке и по утрам выходит на пробежку. В Израиле голливудский режиссер живет обычной жизнью – ходит по магазинам и в кино, сидит по вечерам в местных кофейнях и ресторанах. Жители Тель-Авива даже составили список мест, где чаще всего можно встретить американскую знаменитость. И с упоением пересказывали друг другу, как видели Тарантино на местной игровой площадке во время детского праздника, где он вместе с другими родителями пел «С днем рождения» на иврите.

Во время своего пребывания в Израиле режиссер застал вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАСом в мае 2019 года.

«Мои израильские друзья говорят мне: «После ракет теперь ты можешь официально называть себя израильтянином», - рассказывал Тарантино в интервью местной прессе.

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) шумному Тель-Авиву предпочли спокойный курортный город Кесария, расположенный на берегу Средиземного моря. Здесь звездное семейство арендует виллу площадью в тысячу квадратных метров. Арендная плата за такой особняк обходится хозяйке в миллион 200 тысяч рублей в месяц.

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